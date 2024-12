Gorąca "dyskusja" Anny Wendzikowskiej i Mariny, "dymek" Kurdej-Szatan, głodna Doda...

Tak trzeba żyć! Polskie gwiazdy radośnie zebrały się na evencie platformy Amazon, by oddać się swoim gwiazdorskim zajęciom. Najpierw pozowały na ściance, potem - balowały do późnych godzin. Puszczały "dymka", raczyły się trunkami, zajadały przysmaki... i gorąco dyskutowały, zwłaszcza Marina i Anna Wendzikowska. Ciekawi o co im poszło?