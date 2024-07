Tak Katarzyna Zielińska spędza wakacje. Będziecie zaskoczeni, co planuje

Co za stroje!

Katarzyna Zielińska sławę i uznanie fanów zyskała dzięki rolom filmowym, teatralnym czy serialowym. Aktorka prócz grania w największych polskich produkcjach, spełnia się również jako mama dwójki pociech - 8-letniego Henryka oraz 6-letniego Aleksandra. W wywiadzie dla "Super Expressu" odpowiedziała, jak zamierza spędzić wakacyjny czas. Jej odpowiedź może was zaskoczyć.

Katarzyna Zielińska rozprawia o wakacjach

Katarzyna Zielińska w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o tym, że dla niej ogromne znaczenie ma czas, który może spędzić z bliskimi. Aktorka uwielbia obcować z naturą, chętnie organizuje rodzinne pikniki, a także jeździ z bliskimi na rowerach. Trzeba przyznać, że taki aktywny wypoczynek jej pociechom z pewnością dobrze zrobi.

"Mamy trochę spontanu, ale jednak mamy trochę swoich planów. My uwielbiamy ten czas, bo można pobyć trochę razem, zrobić pikniki. Wczoraj był piknik spontan. To jest właśnie fajne, z takimi dzieciakami, żeby coś zrobić. Jeździmy na rowerach, cieszymy się sobą, cieszymy się latem, pijemy kawę - Moccacino w ogrodzie. Spędzamy czas z dziadziami, ze sobą razem. Ja uważam, że to jest takie na maksa pozytywne" - powiedziała nam Katarzyna Zielińska.

Katarzyna Zielińska - życie prywatne

44-letnia Katarzyna Zielińska niezbyt często mówi o swoim życiu prywatnym. Aktorka swoje media społecznościowe chętnie wykorzystuje do działalności charytatywnej. Czasem zdarzy się jednak, że wspomni o swoich pociechach. Aktorka związana jest z Wojciechem Domańskim, którego poślubiła w 2013 roku. Owocami ich miłości są dwaj synowie, Henryk oraz Aleksander.

Niedawno w mediach pojawiła się informacja o tym, że Katarzyna Zielińska ponownie wzięła ślub. Gwiazda z okazji 10. rocznicy związku wraz z ukochanym odnowiła przysięgę małżeńską. Aktorka założyła długą białą suknię z odsłoniętymi ramionami. Dół kreacji ozdobiony został kwiatami wykonanymi z lekkiego tiulu. Mąż aktorki postawił klasyczny garnitur w ciemnym kolorze. Para podczas uroczystości prezentowała się rewelacyjnie.

