Tak mieszkają Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony". W kuchni zaskakuje jeden szczegół

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny są najlepszym dowodem na to, że w telewizyjnym show można znaleźć miłość. Poznali się w programie 'Rolnik szuka żony" w 2020 roku. Choć od początku ich do siebie ciągnęło, przez jedno niefortunne nieporozumienie Marta omal nie wyjechała z gospodarstwa rolnik, zaprzepaszczając szanse na udany związek. Paweł nie dał za wygraną, wyjaśnił swojej wybrance sytuację, udało im się przezwyciężyć kryzys. Program opuścili jako para. Potem wszystko potoczyło się już bez przeszkód. Marta przeprowadziła się do Pawła, zaręczyli się, urodził im się synek Adam Konrad. W 2022 r wzięli ślub cywilny, a w 2023 r. powiedzieli sobie "tak" przed ołtarzem. Właśnie przywitali na świecie córeczkę Grację.

Marta i Paweł z "Rolnika..." mają w kuchni piec kaflowy

Pierwsze wspólne mieszkanie upili w 2021 r. Marta pochwaliła się aktem notarialnym na Instagramie. Zdjęcie zrobili we wnętrzu zakupionego, które jeszcze wtedy nie przypominało przytulnego gniazdka zakochanych. Jednak po remoncie, który trwał kilka miesięcy mieszkanie wygląda obłędnie. Jest pięknie urządzone, jasne, rozświetlone, nieprzeładowane nadmiarem sprzętów. Klimatu wnętrzom nadają drewniane podłogi oraz surowe cegły na niektórych ścianach. Do tego sporo elementów z surowego drewna oraz metalu, które nadają przestrzeni nieco industrialnego charakteru, ale z ciepła, przytulna nutą. W kuchni zaskakuje... piec kaflowy. Przykuwa uwagę i tworzy atmosferę swojskości. Zobaczcie w galerii, jak mieszkają Marta Paszkin i Paweł Bodzianny.

Galeria: Tak mieszkają Marta Paszkin i Paweł Bodzianny

