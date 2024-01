Ralph Kaminski jest niezwykle charyzmatyczny, a jeszcze bardziej charakterystyczny. Wraz z każdą erą, w której wydaje swoje płyty, zmienia wizerunek. Budzi więc emocje nie tylko ze względu na swoje piosenki, ich teksty i nagrywane teledyski, lecz również z uwagi na swój styl, ubiór i fryzury. Raz ma długie włosy, innym razem wielkiego boba, a jeszcze innym włosy zaczesane na żel. Jak naprawdę wygląda Ralph Kaminski? Która odsłona jest tą rzeczywistą? Takie pytania może zadawać sobie wiele osób, zwłaszcza tych, które Ralpha widują "od święta" - przy okazji koncertów czy wydarzeń telewizyjnych, na które jest zapraszany. Przyjrzeliśmy się zdjęciom, które wokalista publikował na przestrzeni lat i które robili mu także fotoreporterzy. Wniosek jest jeden: gdyby Ralp Kaminski wyszedł bez peruki na ulicę, prawdopodobnie nikt by go nie poznał.

Tak naprawdę wygląda Ralph Kaminski. Bez peruki nikt by go nie poznał! Prawdziwe włosy powalają

Jest w tym jakiś sposób na to, by uniknąć zaczepek na ulicy czy niekończących się próśb o zdjęcia i autografy. Ralph Kaminski, maskując swój prawdziwy wizerunek, pozbywa się "uciążliwości", na którą często narzekają gwiazdy. Chociaż z drugiej strony prawdziwi fani i tak go rozpoznają. Artysta po zdjęciu peruki jest niemal nierozpoznawalny i to jest fakt. Jesteście ciekawi, która fryzura piosenkarza jest prawdziwa? Zajrzyjcie do naszej poniższej galerii zdjęć i poznacie prawdę. Tylko najpierw usiądźcie, żebyście nie padli z wrażenia.

Galeria zdjęć: Ralph Kaminski bez peruki. Tak wygląda naprawdę