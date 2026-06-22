Tak teraz wygląda 58-letni Olaf Lubaszenko. Nie tylko ciała mu ubyło. "Mam prawie 58 lat, a wydaje mi się, że trzydzieści"

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-06-22 18:15

Olaf Lubaszenko był bohaterem "Spotkania z gwiazdą" podczas 25. edycji Festiwalu "Dwa Teatry". 58-letni aktor stwierdził, że czuje się na ok. 30 lat i pokazał jak teraz wygląda. Nie jest łatwo go poznać - zobaczcie w nasej galerii.

Jeszcze rok temu Olaf Lubaszenko walczył z potężna nadwagą. Olaf Lubaszenko przez wiele lat zmagał się z tym problemem, aż w końcu zrobił wszystko, aby schudnąć. Udało się, dziś aktor wagowo jest "cieniem" samego siebie. Ale w jego wyglądzie zmienił się też jeszcze jeden szczegół. 

Nie tylko ciała ubyło Lubaszence

Olaf Lubaszenko opowiadała w wywiadach, jak nie poddał się i walczył o zrzucenie wagi. Jak twierdził wystarczyło usunąć z jadłospisu 3. rzeczy i zaczął chudnąć! Ostatecznie Lubaszenko pozbył się aż 80 nadliczbowych kilogramów! Ale nie tylko ciała mu ubyło - jak teraz wygląda 58-letni gwiazdor filmu - zobaczysz TO w naszej galerii?

Olaf Lubaszenko wraz z Januszem Zaorskim, Janem Englertem, Grażyną Barszczewską i Anną Szymańczyk wziął udział w imprezacj trzeciego dnia 25. edycji Festiwalu "Dwa Teatry". Na spotkania z artystami została zaproszona publiczność, która miała szansę jako pierwsza obejrzeć kolejne konkursowe teatry telewizji oraz słuchać nowe słuchowiska radiowe.

Twórca "Sztosu" zakochany w Tarantino

Na zdjęciach z wydarzenia "Spotkanie z gwiazdą" podczas 25. odsłony festiwalu "Dwa Teatry" Olaf Lubaszenko ma mnóstwo energii. Aktor i reżyser, w 2026 roku także juror konkursu słuchowisk radiowych zdradził, co teraz dzieje się w jego życiu, ale oddał się też wspomnieniom na temat początkó swojej kariery.

Artysta wrócił wspomnieniami do początków swojej kariery, mówił o filmowych fascynacjach, m.in. twórczości Quentina Tarantino, a także o najważniejszych rolach i filmach, które wyreżyserował - "Sztosie" i "Chłopaki nie płaczą".

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Lubaszenko jest aktorem już 45. lat

Mija 45 lat, odkąd zostałem aktorem. Miałem wtedy 14 lat - to był serial "Życie Kamila Kuranta". Rok 1981. W trakcie zdjęć wprowadzono stan wojenny, dokończyliśmy zimą 1982. Formalnie, licząc od debiutu, to rzeczywiście 45 lat, ale nie czuję tego ciężaru. No, może czasami - zwłaszcza rano, kiedy trzeba wstać. Natomiast jeśli chodzi o pogodę ducha, o wewnętrzną ciekawość świata, ludzi, o otwartość - absolutnie czuję się dużo młodszy, niż wskazywałby na to mój wiek metrykalny. Mam prawie 58 lat, a wydaje mi się, że trzydzieści. Plus minus

- powiedział podczas spotkania Olaf Lubaszenko.

Artysta zdradził też, że w zawodzie kieruje się zasadą PUSZ - prawdziwie, uczciwie, szczerze.

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Olaf Lubaszenko w niebieskiej koszuli na pierwszym planie, z roztargnioną fryzurą i subtelnym uśmiechem, prezentuje się zrelaksowany na Festiwalu Dwa Teatry. W tle widoczne logo Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach. W lewym górnym rogu wstawka z aktorem w ciemnej marynarce, trzymającym mikrofon. Więcej o karierze aktora przeczytasz na naszym portalu.
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OLAF LUBASZENKO