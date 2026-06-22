Córka Macieja Kuronia z zaokrąglonym ciążowym brzuszkiem! Pokazała się na czerwonym dywanie z mamą i bratem. To była szczególna okazja

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-22 18:12

Najbliżsi Jacka i Macieja Kuroniów pojawili się na konferencji prasowej wyjątkowego filmu, którego premierę zaplanowano na 11 listopada tego roku. Mowa o "Naszej rewolucji" - produkcji skupiającej się na życiu Jacka Kuronia. Na czerwonym dywanie nie zabrakło gwiazdorów wcielających się w działacza i jego żonę - Arkadiusza Jakubika oraz Magdaleny Popławskiej, ale również bliskich starszego z Kuroniów. Gaja Kuroń, wnuczka Jacka, podkreśliła ciążowy brzuszek!

Film o prywatnym życiu Jacka Kuronia

Jeszcze w tym roku widzowie będą mogli obejrzeć film opowiadający o Jacku Kuroniu i jego żonie Grażynie, którą bliscy zwali Gają. 22 czerwca zorganizowano konferencję prasową dotyczącą tej niezwykłej produkcji. "Nasza rewolucja" zapowiada się naprawdę interesująco, bo twórcy skupią się na życiu prywatnym działacza, a nie na polityce. Okazuje się, że Jacek Kuroń i jego małżonka stanowili wyjątkową parę.

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Chciałem absolutnie podkreślić, że to historia przepięknej, dramatycznej miłości Jacka i Grażyny. Ta polityka jest absolutnie w tle, ona tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. To uniwersalna opowieść o tym... To jest opowieść o Romeo i Julii przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ponieważ wybraliśmy sobie kilka lat z życia Jacka i Gajki. Kończymy w osiemdziesiątym drugim roku, akcja się mniej więcej zaczyna w siedemdziesiątym siódmym i opowiadamy o ich relacji, o ich miłości. Oni byli nierozłączni, oni byli jak Ying i Yang. Wzajemnie uzupełniali się, nie mogli funkcjonować bez siebie. Wspaniała, cudowna para i mam nadzieję, że będzie to wzruszający uniwersalny film, który trafi absolutnie do każdego widza. Chciałem też podkreślić, że spełniło się moje marzenie. Spotkałem się na planie filmowym z Magdą Popławską, która wspaniale gra Gajkę Kuroń. Tam jest trochę iskier. Tak jak każda taka prawdziwa relacja męsko-damska, ona musi iskrzyć - opowiadał "Super Expressowi" Arkadiusz Jakubik wcielający się w Kuronia.

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Jacek i Grażyna doczekali się syna Macieja. Ten z kolei miał aż czworo dzieci: Jakuba, Jana, Kacpra i Gai. Z żoną tworzyli zgraną parę aż do grudnia 2008 r., gdy Maciej zmarł.

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Żona i dzieci Macieja Kuronia na czerwonym dywanie

Na konferencji prasowej pojawili się Arkadiusz Jakubik i Magda Popławska, którzy zagrali Jacka i Grażynę Kuroniów, ale na czerwonym dywanie nie zabrakło też wnucząt działacza oraz jego synowej. Joanna, Jakub i Gaja chętnie pozowali do zdjęć, a ta ostatnia pokazała zaokrąglony ciążowy brzuszek. Gaja, która podobnie jak jej tata zajmuje się zawodowo gotowaniem, już niebawem zostanie mamą! Na jej instagramowym profilu można znaleźć zdjęcia i nagrania z imprezy, podczas której ujwniła płeć maleństwa. Zobaczycie je w NASZEJ GALERII.

Wzruszające to było spotkanie. Był fragment z filmu, który mnie totalnie rozłożył (pozytywnie) - zdradziła Gaja w sieci.

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