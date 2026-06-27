Tak teraz wygląda Grażyna Barszczewska. Ma 79 lat i promienieje! Tylko spójrzcie na jej nowe zdjęcia

Była seksbombą. Teraz zbliża się do osiemdziesiątki i wciąż jest pięknością

Grażyna Barszczewska zawsze zwracała na siebie uwagę wyjątkową urodą. Jednak ta szła w parze z talentem. Największą popularność przyniosła jej rola pięknej Niny Ponimirskiej w kultowej "Karierze Nikodema Dyzmy" z 1980 r. Gdy serial trafił na ekrany, cała Polska zachwycała się subtelną blondynką o hipnotyzującym spojrzeniu. Nic dziwnego, że przez lata była nazywana jedną z największych piękności polskiego ekranu. Do dziś wielu widzów właśnie z tą rolą kojarzy aktorkę najbardziej, choć zanim ją dostała, grała już od dekady!

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Piękna i utalentowana

Jednak Barszczewska to znacznie więcej niż ekranowa amantka. Absolwentka krakowskiej PWST z 1970 r. już od początku kariery zachwycała wszechstronnością. Występowała w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, później przez wiele lat była związana z warszawskim Teatrem Ateneum, a od lat 80. współpracuje z Teatrem Polskim, gdzie stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji. Na swoim koncie ma ponad 200 ról teatralnych, filmowych, radiowych i telewizyjnych.

Choć dziś ma blisko osiemdziesiąt lat (urodziła się 1 maja 1947 r.), wciąż imponuje klasą i elegancją. Podczas oficjalnych wydarzeń zachwyca nienagannym stylem, a jej promienny uśmiech i doskonała forma sprawiają, że trudno przejść obok niej obojętnie. Wielu fanów podkreśla, że aktorka zmienia się z niezwykłą godnością i pozostaje symbolem ponadczasowej kobiecości.

Pod koniec czerwca gwiazda gościła na XXV edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry", gdzie zachwyciła świeżością i szykiem. Chętnie pozowała do zdjęć, czarując uśmiechem. ZOBACZCIE SAMI!

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