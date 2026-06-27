Tak teraz wygląda Grażyna Barszczewska. Ma 79 lat i promienieje! Tylko spójrzcie na jej nowe zdjęcia

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-27 7:58

Niewiele polskich aktorek może pochwalić się tak imponującą karierą i równie wielkim uwielbieniem publiczności. Grażyna Barszczewska od ponad pięciu dekad pozostaje jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego teatru, filmu i telewizji. Widzowie pokochali ją nie tylko za talent, ale także za niezwykłą urodę, która przez lata stała się jej znakiem rozpoznawczym. Teraz Barszczewska ma 79 lat i wciąż promienieje. Zobaczcie sami!

Była seksbombą. Teraz zbliża się do osiemdziesiątki i wciąż jest pięknością

Grażyna Barszczewska zawsze zwracała na siebie uwagę wyjątkową urodą. Jednak ta szła w parze z talentem. Największą popularność przyniosła jej rola pięknej Niny Ponimirskiej w kultowej "Karierze Nikodema Dyzmy" z 1980 r. Gdy serial trafił na ekrany, cała Polska zachwycała się subtelną blondynką o hipnotyzującym spojrzeniu. Nic dziwnego, że przez lata była nazywana jedną z największych piękności polskiego ekranu. Do dziś wielu widzów właśnie z tą rolą kojarzy aktorkę najbardziej, choć zanim ją dostała, grała już od dekady!

Zobacz także: Dramatyczny los partnerów Grażyny Barszczewskiej. W tle makabryczna śmierć

Piękna i utalentowana

Jednak Barszczewska to znacznie więcej niż ekranowa amantka. Absolwentka krakowskiej PWST z 1970 r. już od początku kariery zachwycała wszechstronnością. Występowała w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, później przez wiele lat była związana z warszawskim Teatrem Ateneum, a od lat 80. współpracuje z Teatrem Polskim, gdzie stworzyła dziesiątki niezapomnianych kreacji. Na swoim koncie ma ponad 200 ról teatralnych, filmowych, radiowych i telewizyjnych.

Choć dziś ma blisko osiemdziesiąt lat (urodziła się 1 maja 1947 r.), wciąż imponuje klasą i elegancją. Podczas oficjalnych wydarzeń zachwyca nienagannym stylem, a jej promienny uśmiech i doskonała forma sprawiają, że trudno przejść obok niej obojętnie. Wielu fanów podkreśla, że aktorka zmienia się z niezwykłą godnością i pozostaje symbolem ponadczasowej kobiecości.

Pod koniec czerwca gwiazda gościła na XXV edycji Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry", gdzie zachwyciła świeżością i szykiem. Chętnie pozowała do zdjęć, czarując uśmiechem. ZOBACZCIE SAMI!

Zobacz także: Była seksbombą w "Karierze Nikodema Dyzmy". Grażyna Barszczewska już 50 lat na scenie

Zobacz więcej zdjęć. Beata Ścibakówna ożeniła brata. 58-letnia gwiazda sama wyglądała jak panna młoda! Cała na biało

Trojanowska nie chce do "Tańca z gwiazdami". Wyjawiła powód
Beata Ścibakówna
Galeria zdjęć 24
Najpiękniejsze Polki w PRL. Rozpoznasz je?
Pytanie 1 z 13
Kim jest kobieta na zdjęciu?
Beata Tyszkiewicz kończy 85 lat
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRAŻYNA BARSZCZEWSKA