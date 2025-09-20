Tak teraz wygląda Paweł Wawrzecki. Wielkie gwiazdy przyszły na jego okrągły jubileusz. To już tyle lat!

2025-09-20 22:45

Paweł Wawrzecki to aktor, który sprawdza się chyba w każdej roli. Znakomicie kojarzą go fani polskich seriali - grał m.in. w "Matkach, żonach i kochankach", "Bule i spóle" czy "Złotopolskich". W każdej z ról był świetny. Trudno uwierzyć w to, że artysta właśnie obchodzi tak okrągły jubileusz. Z tej okazjo odbyła się specjalna impreza z udziałem wielkich gwiazd. W galerii prezentujemy, jak teraz wygląda Paweł Wawrzecki.

  • Aktor Paweł Wawrzecki obchodzi okrągły jubileusz.
  • Z tej okazji odbyła się specjalna impreza z udziałem gwiazd.
  • Aktor znany jest z ról w popularnych serialach, takich jak "Matki, żony i kochanki" czy "Złotopolscy".

Tragedie w życiu Pawła Wawrzeckiego

Paweł Wawrzecki choć w rolach komediowych czuje się doskonale (wystarczy obejrzeć choćby fragment serialu "Buła i spóła", w którym grał tytułową postać), to jego życie komedii zdecydowanie nie przypomina. Aktor, który właśnie obchodzi okrągły jubileusz, w wieku 15 lat w koszmarnych okolicznościach stracił ojca. Stanisław Wawrzecki został skazany na karę śmierci za udział w tzw. aferze mięsnej. Wyrok wykonano 19 marca 1965 roku. 39 lat lat później Sąd Najwyższy uchylił wyroki, które zapadły w "aferze mięsnej".

Nie był postacią kryształową, przyznał się do brania łapówek. Choć na bestialską śmierć na pewno nie zasługiwał, to został na nią skazany. Przez powieszenie

- tak wiele lat temu Paweł Wawrzecki mówił o ojcu w rozmowie z "Super Expressem".

Kolejną tragedią w życiu Pawła Wawrzeckiego była śmierć jego pierwszej zony - Barbary Winiarskiej. Aktorka zmarła z powodu tętniaka mózgu, mając zaledwie 50 lat. Z Winiarską Wawrzecki ma córkę Annę, która choruje na dziecięce porażenie mózgowe i wymaga stałej opieki. W 2009 roku aktor ponownie się ożenił ( z milionerką Izabelą Roman).

Paweł Wawrzecki obchodzi jubileusz 50-lecia pracy artystycznej

Mimo upływu lat Paweł Wawrzecki ciągle jest aktywny zawodowo. Patrząc na niego, naprawdę trudno uwierzyć w to, że w lutym skończył on 75 lat. Teraz z kolei obchodzi 50-lecie swojej pracy artystycznej. Z tej okazji odbyła się specjalna impreza z udziałem wielkich gwiazd. Wśród nich dostrzegliśmy m.in. Ewę Wencel, Andrzeja Grabarczyka, Grzegorza Wonsa, Krzysztofa Jaroszyńskiego, Lucynę Malec i Hannę Śleszyńską. A jubilat wyglądał bardzo dostojnie, ale też naprawdę młodo. Widać, że aktor cały czas jest w dobrej formie. A my Pawłowi Wawrzeckiemu życzymy kolejnych 50 lat pracy artystycznej! 

W galerii prezentujemy zdjęcia z jubileuszu Pawła Wawrzeckiego

