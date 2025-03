Tak teraz wygląda Sylwia Peretti! Po śmierci syna wycofała się z show-biznesu. Co robi?

Sylwia Peretti w lipcu 2023 r. przeżyła dramat, którego starają się uniknąć wszyscy rodzice - jej jedyny syn zginął w wypadku samochodowym. Razem z nim śmierć poniosło trzech jego kolegów, ale to on był kierowcą. Peretti długo nie mogła pozbierać się po tragedii, co jest oczywiste i zrozumiałe.

Do tej pory dawna gwiazda "Królowych życia" unika publicznych wyjść, ale coraz częściej publikuje wpisy w mediach społecznościowych.

Zobacz także: Sylwia Peretti zrobiła sobie tatuaż z twarzą syna. Po jego śmierci całkiem się załamała

Tak teraz wygląda Sylwia Peretti. Co robi?

Od jakiegoś czasu na instagramowym profilu Peretti wpisy pojawiają się z większą intensywnością i nie zawsze dotyczą zmarłego Patryka. Ostatnio Sylwia opublikowała wzruszające nagranie pełne pozytywnej energii.

Widać na nim Peretti w wydaniu zupełnie nie gwiazdorskim, a dużo bardziej codziennym. Miała na sobie kraciastą koszulę, lekki makijaż i włosy związane w kitkę. Została nagrana podczas otwierania paczki. Sylwia wyjmowała z niej kolejne przedmioty... Była szczęśliwa i nie mogła przestać się uśmiechać.

Zobacz także: Twierdzi, że "Kuchenne Rewolucje" zniszczyły jej życie. Podniosła się, a potem znów upadła

Skąd ta radość? Peretti działa charytatywnie w ramach akcji Paczka Peretki - wspomaga domy dziecka i seniorów. Rzeczy, które przed kamerą wypakowywała Sylwia, trafią do najmłodszych z oddziałów onkologicznych i hematologicznych w Gdańsku.

Mój dom w przeciągu chwili zamienił się w magazyn, kolejny raz. Dziś już wiem, że po blisko 7 latach organizowania różnych akcji charytatywnych Paczka Peretki to społeczność, która przede wszystkim ma ogromne serce. To ludzie, dla których los dzieciaków, młodzieży czy seniorów nie jest obojętny. Nie ma słów, by wyrazić wdzięczność, jaką czuję do Was. Tak bardzo chciałabym się z Wami podzielić emocjami, jakie mi towarzyszą kiedy z nimi jestem. Mam nadzieję, że te krótkie materiały choć w małym stopniu zobrazują, jaki to jest wspaniały czas, i to wszystko dzięki Wam - pisała Peretti w lutym, pokazując dom po brzegi wypełniony paczkami.

Zobacz także: Sylwia Peretti w bikini na wakacjach. Odpoczywa pod palmami, pokazała nagrania

Peretti jest w żałobie. Tęskni za synem

Choć gwiazda udziela się charytatywnie i tym zajmuje sobie dni, nie przestaje tęsknić za swoim jedynym dzieckiem. Jej wpisy publikowane w sieci wyrażają dogłębny smutek.

Nigdy nie przypuszczałam, że przyjdzie taki moment, w którym będę wypatrywać znaków od ciebie... Że właśnie wiewiórka stanie się naszym cichym porozumieniem, twoim "mamuśka, jestem tu". (...) Tęsknota za tobą boli każdego dnia. Ale uczę się dostrzegać cię tam, gdzie wcześniej nie szukałam - w chwilach ciszy, które teraz mówią więcej niż słowa - pisała ostatnio Peretti.

Zobacz także: Sylwia Peretti w przejmującym wpisie woła do syna. "Odnajdź mnie, proszę. Już za dużo szukania"

I dodała:

Wiem, że większość z Was nie rozumie tego, co piszę i niech tak będzie jak najdłużej. Bo nikt nie powinien rozumieć cierpienia matki po stracie dziecka. Nikt nie powinien przez to przechodzić. (...) Nie ma jednego sposobu, by przeżywać żałobę. Nie ma limitu czasu. Dla wielu z was będzie trwała już do końca życia i to jest w porządku. (...) Miłość matki do dziecka nie zna granic. Nie kończy się z ostatnim oddechem. Przeciwnie - jest silniejsza niż śmierć.

Zobacz także: Auto Sylwii Peretti utknęło w górach. Zrezygnowana celebrytka godzinami czekała na pomoc

Zobacz więcej zdjęć. Sylwia Peretti wyjechała na wyczekiwany urlop. Odpoczywała pod palmami

Sylwia Peretti ma tatuaż z twarzą syna! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.