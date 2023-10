Tak wygląda chora Karolina Szostak. Zero makijażu! "Będzie dobrze, jesteś silna"

Tak zmysłowej Agnieszki Włodarczyk jeszcze nie widzieliśmy! Robert Karaś nie wytrzymał. Wszyscy to zobaczyli!

Karolina Szostak schudła 30 kilogramów

Trudno w to uwierzyć, że Karolina Szostak jest związana z Polsatem dłużej niż sam Krzysztof Ibisz! Dziennikarka do stacji Zygmunta Solorza-Żaka trafiła trzy lata wcześniej niż legendarny prezenter. W 1997 roku - mając zaledwie 22 lata - Karolina Szostak zasiliła redakcję sportową Telewizji Polsat. Ze stacją związana jest do dziś. Swego czasu o prezenterce głośno było nie z powodu jej zawodowych dokonań, tylko radykalnej metamorfozy. Karolina Szostak schudła bowiem aż 30 kilogramów! Później niezbyt życzliwi fani zaczęli dopatrywać się u gwiazdy Polsatu efektu jo-jo. Ta jednak zwaliła winę na ubranie. W sierpniu dziennikarka pojawiła się imprezie z okazji nowej ramówki telewizji, w której pracuje.

Tak wygląda chora Karolina Szostak bez makijażu! "Absolutna doskonałość perfekcji"

Zdjęcia z wydarzenia wskazywały na to, że Karolina Szostak znów ma nieco inną sylwetkę. W nowym wydaniu dziennikarka telewizji Polsat wygląda bardzo atrakcyjnie, co nie umknęło uwadze jej fanów. Niestety teraz prezenterka przekazała przykre wiadomości o chorobie. - #chora #dom #nomakeupmakeup - napisała Karolina Szostak, dołączając swoje zdjęcie bez makijażu. Mimo choroby i braku umalowania, dziennikarka wygląda wspaniale. "Karolinka, ty zawsze bardzo piękna. Absolutna doskonałość perfekcji doskonałości piękna i mądrości", "Karolina, jesteś piękna", "Przepięknie"- pisali internauci i podtrzymywali chorą gwiazdę na duchu. "Dużo zdrowia! Czasem w domu też fajnie posiedzieć", "Będzie dobrze, jesteś silna" - pocieszali Karolinę Szostak.

