Tak wygląda córka Agnieszki Pilaszewskiej. Nela też została aktorką

Agnieszka Pilaszewska zdobyła ogromną popularność dzięki roli Aliny Krawczyk w uwielbianym serialu "Miodowe lata". Serial ten przyniósł jej nie tylko sympatię widzów, ale także status jednej z najważniejszych postaci w polskich komediach. Choć z czasem rozstała się z tą kultową produkcją, jej postać na trwałe zapisała się w historii polskiej telewizji.

Z biegiem lat Pilaszewska ograniczyła swoje występy przed kamerą, skupiając się na pracy scenarzystki. Stworzyła scenariusze do popularnych seriali, takich jak "Przepis na życie", "Gry rodzinne" oraz międzynarodowej produkcji Netfliksa "The Eddy". W międzyczasie karierę w filmie i scenopisarstwie zaczęła rozwijać jej córka, Nela. Kobieta poszła w ślady matki i zdobyła wykształcenie aktorskie.

Córka studiowała aktorstwo we Francji, a potem w Stanach Zjednoczonych, po czym wróciła do domu. Wydaje mi się, że wychowując się w takim artystycznym środowisku, trudno byłoby obrać inną drogę zawodową. (...) Uważam, że aktorstwo to piękny zawód, skoro moja córka, tak wspaniała osoba, chce się temu poświęcić. Doskonale ją rozumiem – wyznała Pilaszewska w rozmowie z Plejadą.