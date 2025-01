Tak wygląda grób Franciszka Pieczki w rocznicę urodzin. "Rudy" wciąż przy nim czuwa

Zachęciła was?

Franciszek Pieczka, jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów, zmarł 23 września 2022 roku. Jego twórczość i niezapomniane role w polskim kinie na zawsze zapisały się w pamięci widzów. Grób aktora, znajduje się na cmentarzu w Falenicy-Aleksandrowie. Redakcja "Super Expressu" odwiedziła miejsce spoczynku aktora w przeddzień jego 97. urodzin. Na pomniku nie brakuje elementów, które przypominają o dorobku i uwielbieniu, jakim cieszył się Pieczka.

Tak wygląda grób Franciszka Pieczki

Franciszek Pieczka spoczywa obok swojej żony, Henryki Pieczki, która zmarła w 2004 roku. Na ich wspólnym nagrobku widoczny jest charakterystyczny motyw, który bezpośrednio nawiązuje do jednej z najważniejszych ról aktora — Gustlika z kultowego serialu "Czterej pancerni i pies". Symboliczny rysunek czołgu "Rudy 102" stanowi ukłon w stronę tej niezapomnianej kreacji. Kolorowa ozodoba, starannie umieszczona na grobie, przykuwa uwagę odwiedzających. To dowód na to, że Gustlik na zawsze pozostanie w sercach widzów.

Pomnik jest ozdobiony kwiatami i zniczami, co świadczy o tym, że aktor wciąż żyje w pamięci swoich fanów oraz bliskich. W przeddzień jego urodzin nie brakowało tam kolorowych wiązanek oraz ozdobnych zniczy, podkreślających szacunek i pamięć, jaką darzą go odwiedzający.

Franciszek Pieczka przez dekady swojej kariery stworzył wiele niezapomnianych ról, występując w ponad stu filmach. Zyskał ogromną popularność nie tylko dzięki serialowi "Czterej pancerni i pies", ale także poprzez wybitne kreacje w filmach takich jak "Jańcio Wodnik", "Ziemia obiecana", "Potop", "Konopielka", czy "Wesele". W późniejszych latach przypomniał o sobie widzom rolą Stacha Japycza w uwielbianym serialu "Ranczo". To właśnie jego wszechstronność i niepowtarzalna charyzma uczyniły go ikoną polskiego kina.

Ceremonia pogrzebowa Franciszka Pieczki miała miejsce 29 września 2022 roku i miała charakter państwowy. Wziął w niej udział m.in. prezydent Andrzej Duda, podkreślając wkład aktora w polską kulturę. Grób Franciszka Pieczki jest miejscem pamięci, które przypomina o jego wybitnym dorobku artystycznym i o tym, że dla wielu pozostanie nie tylko wielkim aktorem, ale również człowiekiem, który zaskarbił sobie sympatię widzów na całe życie.

