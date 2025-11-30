Tak wygląda Kaczorowska bez makijażu. Poznajecie jeszcze Agnieszkę?

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-11-30 16:24

A jednak to prawda, że makijaż to magia i czyni cuda. Agnieszka Kaczorowska znana jest ze swojej urody, roli Bożenki w "Klanie", tanecznych popisów w "Tańcu z Gwiazdami" i szerokiego uśmiechu. Nigdy nie pozwala sobie "wyjść do ludzi" bez nieskazitelnego makijażu i fryzury. Tym razem jednak pokazała się wszystkim bez makijażu, taka, jak ją "Pan Bóg stworzył" - zobaczcie TO w naszej ogromnej galerii zdjęć. Poznajecie jeszcze Agnieszkę?

Agnieszka Kaczorowska jest jedną z najbardziej obleganych przez media gwiazd polskiego show biznesu. Młoda, piękna, zdolna aktorka, świetna aktorka z pokaźnym dorobkiem "skandalistki". Dopiero co zakończyło się rozwodem jej małżeństwo z Maciejem Pelą, teraz już jest w pełni zakochana w swoim obecnym partnerze, Marcinie Rogacewiczu. Jak naprawdę wygląda zawsze nienagannie wystylizowana Agnieszka Kaczorowska?

Kaczorowska: na ekranie od dziecka 

Agnieszka Kaczorowska karierę zaczęła jako dziewczynka, dołączając do ekipy "Klanu". Od zawsze gra tam Bożenkę i z tą rolą kojarzy ją każdy, nawet Ci co jednego odcinka telenoweli na oczy nie widzieli. Kaczorowska jest także doskonałą tancerką, co nie raz pokazała na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Ostatnio, razem ze swoim obecnym partnerem życiowym, aktorem i przedsiębiorcą, miała nadzieję na finał 17. edycji show Polsatu. Niestety, ta para z numerem 7 odpadła, w nomen omen, 7. odcinku TzG. Jednak, co by się w życiu Agnieszki nie działo, zawsze jest piękna, uśmiechnięta i starannie, stosownie do sytuacji umalowana. Teraz na jaw wyszło, jak gwiazda wygląda naprawdę! Zobacz też: Kaczorowska wróci do "Tańca z Gwiazdami"? "Będą negocjacje"

Magia makijażu Kaczorowskiej

Na oficjalnym profilu Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie pojawił się filmik reklamowy, na którym gwiazda demonstruje, jak nakłada jeden z kosmetyków. Aby widzowie mogli zobaczyć efekt, najpierw Kaczorowska pokazuje się zupełnie bez makijażu. Efekt jest, faktycznie "wow"! Aż trudno momentami uwierzyć, że to ta sama kobieta! Zobaczcie, jak naprawdę wygląda Bożenka z "Klanu", kiedy wstaje z łóżka - w naszej ogromnej galerii! Tam też porównacie Kaczorowską z telewizji z tą, która dopiero zaczyna się malować. Ileż to pracy trzeba włożyć, dzień w dzień, żeby tak perfekcyjnie wyglądać! Też macie wrażenie, że istotnie dobry makijaż, to połowa sukcesu?

Tak wygląda Kaczorowska bez makijażu. Poznajecie jeszcze Agnieszkę?
56 zdjęć
