Kaczorowska wróci do "Tańca z Gwiazdami"? "Będą negocjacje"

W RMF FM zrobiło się naprawdę magicznie. Z okazji andrzejek stacja zaprosiła wróżkę, astrolożkę i tarocistkę Annę Kempisty, która postanowiła zajrzeć w przyszłość polskiego show-biznesu. Jednym z pytań, które od razu pojawiło się na antenie, było to, które od tygodni elektryzuje fanów programu: czy Agnieszka Kaczorowska wróci do "Tańca z gwiazdami'?

"Zaproszenie do niej przyjdzie"

Wróżka rozłożyła karty i bardzo szybko wskazała, co według niej szykuje los dla Agnieszki Kaczrowskiej.

Tarot bardzo mocno pokazuje duże emocje Agnieszki. Zdenerwowanie, niechęć brania udziału w kolejnych edycjach i myślę, że na razie na pewno zrobi sobie przerwę, ale pokazuje się z czasem zaproszenie, które do niej przyjdzie, żeby do tego tańca z gwiazdami wróciła.

Zaproszenie ma więc nadejść, jednak według wróżki radości w domu tancerki z tego powodu nie będzie:

Będą rozmowy, będą negocjacje, może na chwilę się pokaże, ale powiem szczerze — nie, ona nie będzie chciała tam wrócić.

O co ta naprawdę chodzi Kaczorowskiej?

Wszystko wskazuje na to, że decyzja Kaczorowskiej, którą ogłosiła tuż po zakończeniu ostatniej edycji, była głęboko przemyślana. W obszernym wpisie w mediach społecznościowych tancerka pożegnała się z programem i napisała:

Teraz czas na taniec na własnych zasadach

Ostatnia, 17. edycja "Tańca z Gwiazdami" była dla Kaczorowskiej wyjątkowa. Powodów było kilka. Jej partnerem na parkiecie był Marcin Rogacewicz i szybko okazało się, że para tworzy też związek prywatnie, poza ekranem. Dowodem tego był głęboki pocałunek, jakim Marcin obdarzył Agnieszkę w odpowiedzi na pytanie, czy są zakochani. Dziś mówią otwarcie o łączącym ich uczuciu, a po programie wspólnie zaskoczyli fanów, że ruszają w trasę ze spektaklem tanecznym pt. "Siedem". Tytuł nie jest przypadkowy - 7-ka była ich parkietowym znakiem w TzG.

Kaczorowska już wybrała

Według tarota Agnieszka może dostać propozycję powrotu do "Tańca z gwiazdami", jednak intuicja, emocje i nowy etap życia mają ją od tego trzymać z daleka. A wróżka nie pozostawia złudzeń, że tancerka - przynajmniej na razie - wybiera własną drogę.

