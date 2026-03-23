Tak wygląda siostra Katarzyny Zielińskiej. Podobne? Wystąpią razem w telewizji!

Katarzyna Zielińska z siostrą w telewizji

Rodziny gwiazd to temat, który zawsze interesuje wiele osób. Celebryci często unikają jednak chwalenia się swoimi najbliższymi, ponieważ nie chcą wciągać ich w szalony świat show-biznesu. Zdarzają się jednak wyjątki. Jeden z nich już wkrótce zobaczymy w telewizji! Katarzyna Zielińska wraca do programu "Tak to leciało!". Wiele lat temu odniosła w nim spory sukces i wygrała ponad 20 tysięcy złotych. Po wielu latach znów ją zobaczymy w popularnym muzycznym teleturnieju, ale nie będzie tak sama! Tym razem Katarzyna Zielińska weźmie udział w duecie ze swoją siostrą. W programie pojawi się Karolina Zielińska. Jak wygląda młodsza siostra aktorki? Mamy zdjęcia z planu zdjęciowego programu!

Tak wygląda Karolina Zielińska

Karolina Zielińska pojawi się u boku siostry Katarzyny w programie "Tak to leciało!". Dla wielu osób może być zaskakująca informacja, że to wcale nie jest jej debiut telewizyjny. Siostry Zielińskie już kiedyś razem prowadziły program "Poranny rogal" w ZOOM TV, jednak ta przygoda trwała bardzo krótka. Karolina ułożyła sobie życie poza światem show-biznesu. Z wykształcenia jest biotechnologiem, a przez pewien czas prowadziła też własną kawiarnię w Warszawie. Jak wygląda? W galerii znajdziecie zdjęcia z planu "Tak to leciało!". Sprawdźcie, czy siostry Zielińskie są do siebie podobne.

Siostry Zielińskie w "Tak to leciało!". Kiedy odcinek?

Katarzyna Zielińska i Karolina Zielińska wystąpią w specjalnym, wielkanocnym odcinku "Tak to leciało!". Emisja już 5 kwietnia o 16:15 w TVP2. Prowadzącym show jest Kacper Kuszewski.

35