Syn Patrycji Markowskiej i wnuk Grzegorza Markowskiego potrzebuje męskich wzorców

Grzegorz Markowski w ostatnich latach miał problemy zdrowotne. Wieloletni lider grupy Perfect zdecydował się rozstać z zespołem, a na scenie pojawia się już sporadycznie, zwykle w towarzystwie córki Patrycji Markowskiej. Gdy ostatnio chwycił za mikrofon, ludzie zamarli. Ojciec z córką wykonali utwór "Kieszenie", a Grzegorz Markowski zaśpiewał też słynną "Kołysankę dla nieznajomej" z repertuaru zespołu Perfect. Dzięki zdecydowanemu ograniczeniu działalności estradowej, słynny wokalista ma zapewne zdecydowanie więcej czasu dla najbliższych. Jego nastoletni wnuk Filip, który jest synem Patrycji Markowskiej i aktora Jacka Kopczyńskiego, potrzebuje teraz męskich wzorców. W zeszłym roku, gdy Filip kończył 14 lat, jego mama zdecydowała zamieścić się osobisty wpis. - Bardzo kocham tego wrażliwego i dowcipnego, młodego człowieka. Jak to mu zawsze powtarzam: Na cały kosmos. To zdjęcie z czasów kiedy zamiast "winda" mówił "dinda". Pamiętam jak prosił żeby nosić go na rączkach, dziś przewiózł nas po raz pierwszy autem po lesie - zdradziła córka Grzegorza Markowskiego.

Grzegorz Markowski wpatrzony we wnuka jak w obrazek

Teraz Patrycja Markowska zamieściła zdęcie z wakacji, która spędza razem z Filipem. "Wakacje z synem" - napisała krótko i dodała do wpisu trzy serduszka. Jej 15-letni dziś syn to już kawał chłopa. Grzegorz Markowski zawsze był we wnuka zapatrzony jak w obrazek. - Ja w nim widzę taką małą Patrycję sprzed lat. Jest do niej podobny fizycznie i psychicznie, chociaż jest chłopcem i myśli trochę inaczej. Jest to taki wolny człowiek, ale przy tym bardzo delikatny, wrażliwy. Przytula inne dzieci, kiedy są smutne, pociesza je. Jak ktoś płacze, to jest wtedy taki cały przejęty ludzkim losem, ludzkim smutkiem. Jest mi bardzo bliski pod tym względem. Bezapelacyjnie będę jego patronem we wszystkich chwilach. Na dobre i na złe, na całe jego życie - mówił w jednym z wywiadów były wokalista zespołu Perfect.

