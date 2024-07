Tak wygląda żona Marcina Prokopa. Odsłoniła swoje walory

Marcin Prokop nie należy do tych gwiazd, które pokazują zakłamany obraz rzeczywistości. Dziennikarz bardzo chętnie prezentuje to jak naprawdę wygląda jego życie. Niedawno pochwalił się żoną, która z kolei nie miała oporów, by odsłonić swoje walory.