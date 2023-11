Małgorzata Tomaszewska z TVP rozwiodła się i wyszła za sąsiada! To on jest ojcem jej dziecka

Krystyna Janda i zwyczajne życie. "Nie wchodzi w rachubę"

Krystyna Janda ciągle zachowuje znakomitą formę. Jak zawsze wszędzie jej pełno. Do aktywności nie zniechęcił znakomitej aktorki nawet wypadek, w którym złamała nogę. Nie przeszkodziło jej to jeszcze tego samego dnia wystąpić w sztuce teatralnej! Po zdarzeniu ciekawą anegdotę opowiedziała przyjaciółka artystki Magda Umer. - Kilka lat temu, martwiąc się o zdrowie Krysi, o nadmiar, natłok, nadczynność w Jej życiu, zastanawiałam się z Jej siostrą Anką, co tu zrobić, żeby żyła wolniej, ciszej, spokojniej. Żeby miała także czas na zwyczajne życie. Anka kiwała głową przecząco, sugerując że zwyczajne życie nie wchodzi w rachubę, że przy takim temperamencie to jest w ogóle niemożliwe. Na to ja powiedziałam nieśmiało: "może gdyby złamała nogę, dało by się trochę odpocząć". A Anka na to od razu: Wykluczone. Musiałaby złamać dwie". I dzięki tylko jednej złamanej może grać dalej, ku uciesze publiczności - stwierdziła piosenkarka.

Tak Krystyna Janda wyglądała w wieku 30 lat. Zawsze robiła swoje

Jak widać, Krystyna Janda zawsze miała niezłomny charakter. Dał on o sobie znać także na Marszu Miliona Serc w Warszawie, podczas którego aktorka dzielnie poruszała się na wózku. Część zwolenników partii rządzącej mimo to hejtowała Krystynę Jandę. Jeden z nich posunął się do tego, że ohydnie szydził, że artystka pożyczyła wózek od Janiny Ochojskiej. Niestety dla naszej gwiazdy hejt to chleb powszedni. Aktorka regularnie jest wyzywana. Raz nawet została nazwana jak pies! Krystyna Janda jednak słynie z mocnego charakteru i na przekór hejterom dalej robi swoje. Tak jak w dawnych czasach, gdy miała 30 czy 40 lat. Właśnie odkopaliśmy archiwalne zdjęcia wybitnej aktorki z tego okresu. Najstarsze pochodzi z 1982 roku! Krystyna Janda miała wówczas 30 lat. Niesamowite, jak wyglądała! W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniła się ikona polskiego kina i teatru.