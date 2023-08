Rafał Mroczek nie pojawił się na urodzinach syna swojego brata. To, co wtedy robił, szokuje! On naprawdę to zrobił?!

Aktorka i siatkarz poznali się w 2018 r. Od tego czasu Zofia Zborowska regularnie pojawiała się na meczach siatkarskich ukochanego. On z kolei wkrótce zaczął towarzyszyć jej na ściankach. Ich ślub w 2019 r. był nie lada zaskoczeniem dla wielu fanów. Od tego czasu tworzą szczęśliwą rodzinę, razem wychowują córeczkę Nadzieję oraz opiekują się adoptowaną suczką Wiesią. Cała rodzinka chętnie pokazuje się w mediach społecznościowych - ich profile na Instagramie tętnią życiem i dobrym humorem. Nawet Wiesia ma swój własny kanał, gdzie prezentuje jak szczęśliwe mogą wieść życie zwierzęta pochodzące ze schroniskowych kojców.

Tak Zborowska i Wrona świętowali 4. rocznicę ślubu. Sportowiec poszalał z prezentem. Podziwiamy inwencję

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona właśnie świętowali swoją rocznice ślubu - czwartą, nazywaną owocowymi godami. Z tej Okazji para wybrała się na romantyczną kolację do restauracji, a relacją podzielili się z fanami. Aktorka wyglądała kwitnąco. na tę okazję wybrała piękną czerwoną suknię w kwiecisty wzór z elementami różu i bieli i kolorowe klapki. Całości wspaniale dopełnił rocznicowy prezent od męża. Nie byle jaki - bo stanowił go piękny pierścionek wysadzany granatami. Piękny drobiazg Andrzej wrona postanowiła zapakować w oryginalne pudełko z owocu granatu. Trzeba przyznać, ze to niezły deser. We wpisie nie brakowało tez nawiązań do owocowej rocznicy: "Nie zawsze było gites malina ale i tak mamy banany na twarzy. I granaty na palcu" - skomentowali małżonkowie.

Zosia Zborowska wspomina ciążę: "Musiałam zrezygnować z dwóch seriali, miałam czerniaka, było na mnie polowanie" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.