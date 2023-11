Ewa Szykulska pilnie trafiła do szpitala! Lekarz: "Jej stan jest ciężki". Wiemy, co dolega aktorce

Szymon Hołownia, ten "śmieszek" z "Mam Talent". Albo ten, co w mediach mówi o religii. Przyjaciel Marcina Prokopa, z którym współprowadził popularne show TVN-u. Różne łatki na przestrzeni lat przyklejano do Hołowni, większość z nich dotyczyła jednak świata gwiazdorskiego, celebryckiego. Często medialno-dziennikarskiego. Polityka w jego życiu przewijała się przy okazji felietonów, które pisywał, ale raczej nikt nie spodziewał się, że postanowi do niej wkroczyć. A tak właśnie się stało. Razem z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem stanęli na czele koalicji Trzecia Droga i - jak już wiemy - w wyborach 2023 zdobyli mnóstwo głosów, plasując się na trzecim miejscu pod względem ich liczby spośród wszystkich partii. Szymon Hołownia wywalczył sobie nie tylko silną pozycję w negocjacjach sejmowych, ale także udało mu się już przekonać resztę koalicjantów, by to właśnie on został marszałkiem Sejmu. Tę kandydaturę poddano głosowaniu i decyzja została podjęta. Szymon Hołownia z prowadzącego program "Mam Talent" awansował na marszałka Sejmu.

Tak zmieniał się Szymon Hołownia! Z "Mam Talent" do marszałka Sejmu. Gotowy scenariusz na film

Komentatorzy po pierwszych posiedzeniach Sejmu już piszą, że Szymon Hołownia radzi sobie świetnie. Oczywiście zdarzają się też głosy krytyki, zwłaszcza po prawej stronie, bo przecież Hołownia zaliczył sporo wpadek w trakcie kampanii. Ale dziś przeważają jednak opinie, że Hołownia ma obycie medialne, dobrze czuje się przed kamerą i w wystąpieniach publicznych, potrafi też inteligentnie odpowiadać na zaczepki i naprędce wymyślać "riposty", którymi sypie jak z rękawa. Przy okazji historia Szymona Hołowni i droga, jaką musiał przejść, od medialnego gwiazdora do rasowego polityka, to praktycznie gotowy scenariusz na film. Przypomina to nawet wydarzenia, jakie rozgrywały się w życiu Wołodymyra Zełenskiego, prezydenta Ukrainy. Czy Szymon Hołownia również zostanie prezydentem, tyle że Polski? Nie wiadomo. W kuluarach mówi się o jego możliwej kandydaturze. Ale czy do tego faktycznie dojdzie, czas pokaże.

Sprawdziłby się w tej roli? Zagłosujcie w naszej poniższej sondzie i koniecznie obejrzyjcie zdjęcia.

