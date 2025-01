Zenek Martyniuk to jeden z najbardziej znanych polskich muzyków disco polo. Jego życie zawodowe oraz prywatne śledzą fani z całej Polski. W ostatnim czasie ponownie głośno o nim zrobiło się nie z powodu jego nowych utworów, a syna, który w ostrych słowach skomentował swojego ojca w mediach społecznościowych. Mogłoby się więc wydawać, że relacje rodzinne u Martyniuków nie należą do najlepszych. Prawda okazuje się zupełnie inna - nie wszyscy są skłóceni.

Zobacz też: Zenek Martyniuk po raz pierwszy powiedział TO o synu. Krótko i na temat

W najnowszym wywiadzie z dziennikarzami "Faktu" Zenek Martyniuk opowiedział o swojej relacji z ukochaną matką, Teresą, która w 17 stycznia obchodzi 78. urodziny. Gwiazdor wyjawił, że stara się ją odwiedzać, gdy tylko ma taką możliwość.

Staram się odwiedzać mamę w każdej chwili, jak tylko mam trochę czasu, to wtedy sobie jadę do mamy. Oczywiście, ogląda moje koncerty, gdzie występuję, zna wielu wykonawców. A jak fajnie mama śpiewa, będę musiał z gitarą nagrać piosenkę z mamą i to będzie jakiś hicior - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Okazuje się, że mama Martyniuka mimo podeszłego wieku radzi sobie doskonale. Kobieta gotuje i mieszka z kotami.

Przez dziennikarzy "Faktu" Zenek został również zapytany o to, jaki kontakt z babcią ma sam Daniel. Okazuje się, że syn Zenka świetnie dogaduje się z kobietą. Opowiada jej o zagranicznych podróżach, a także chętnie pokazuje zdjęcia.

Mama bardzo lubi Daniela. On lubi przyjeżdżać do babci Teresy. Razem sobie siedzą, opowiadają sobie różne rzeczy, Daniel coś tam babci zawsze opowiada o swoich podróżach, jak gdzieś był, czy jak był w Stanach, czy statkami pływał, bo Daniel dużo pływał. (...) To też dużo zwiedził, opowiada babci, pokazuje zdjęcia. A mama mówi, że to fajnie, bo tam musi być fajnie. I Daniel mówi, że może kiedyś babcię zabierze ze sobą i może popłyniemy razem. Babcia zaś się cieszy, że Daniel opowiada takie fajne przygody. Pokazuje świat na zdjęciach - mówił Zenek w trakcie rozmowy.