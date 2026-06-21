Taki był pierwszy odcinek Pawła Królikowskiego w "Ranczo". Przeszedł ogromną przemianę

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-21 12:06

Rozpoczęto przygotowania do wielkiego zakończenia serialu "Ranczo". W związku z tym niektórzy fani zaczęli przypominać sobie cały seria od początku! Jaki był pierwszy odcinek z Pawłem Królikowskim? Co dokładnie robił Kusy w "Ranczo"? Przypominamy początek serialu z postacią, której już z nami nie ma.

Fenomen "Rancza" w Polsce 

"Ranczo" emitowane przez TVP1 w latach 2006–2016 stało się prawdziwym telewizyjnym fenomenem w naszym kraju. Co ciekawe, początkowo stacja zamierzała zakończyć tę opowieść po zaledwie czterech sezonach, a pierwsze odcinki wcale nie zwiastowały tak ogromnego triumfu. Z czasem jednak produkcja przerodziła się w gigantyczny hit, który w chwilach największej oglądalności przyciągał przed ekrany nawet 10 milionów ludzi.

Widzowie z miejsca zakochali się w perypetiach Lucy, młodej Amerykanki, która zdecydowała się diametralnie zmienić swoje życie i zamieszkać w dworku odziedziczonym po babci w zmyślonej miejscowości Wilkowyje. Ważne w fabule były też dyskusje na kultowej plebanii, czy kłótnie braci bliźniaków Koziołów. Kultowa stała się też ławeczka, której teksty zapisały się w historii. 

Spektakularny sukces komedii sprawił, że ostatecznie nakręcono aż dziesięć serii (łącznie 130 odcinków), a fani doczekali się również wersji pełnometrażowej wyświetlanej w kinach.

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Pierwsze sceny Pawła Królikowskiego jako Kusego w "Ranczu" 

Paweł Królikowski jako "Kusy" w Ranczu pojawił się już w pierwszym odcinku tego serialu. Okazało się, że po pożarze własnego domu, przygarnęła go świętej pamięci babka Lucy Wilskiej. Kobieta dała mu schronienie, a za drobne pomoce wokół domu, mężczyzna mógł u niej za darmo mieszkać. Kusy nie był skłonny pomagać wójtowi Koziołowi w jego intrydze - polityk chciał, aby Amerykanka sprzedała mu dworek, a ten by to wyremontował dla córki Klaudii.

Kusy gdy poznał Lucy stwierdził, że chce jej pomóc doprowadzić nieruchomość do porządku. Razem posprzątali podłogę; wprost też powiedział o tym, iż wójt proponuje jej niską cenę za nieruchomość. Mężczyzna zaoferował wsparcie Wilskiej oraz swoje usługi nie tylko w drobnych pracach remontowych, ale również wokół domu. 

Co z Pawłem Królikowskim i Kusym w nowym sezonie "Rancza"? 

Paweł Królikowski zmarł w 2020 roku. Fani nie wierzyli w jego śmierć, ale mężczyzna walczył z chorobą. Gdy ogłoszono, że "Ranczo" wraca jako wielki spin off, zaczęły się spekulacje - co z Kusym? Niektórzy widzieli jego postać stworzoną przez AI, inni proponowali zastąpienie go innym aktorem. 

Jak jednak dowiedział się "Super Express" - reżyser Wojciech Adamczyk nie planuje zastąpić żadnego aktora, który zmarł. W ten sposób wiadomo, że nikt nie wystąpi jako Kusy za Pawła Królikowskiego. Nie wiadomo jednak na razie, jak zostanie zakończony jego wątek. 

Paweł Królikowski jako Kusy z długimi, kręconymi włosami i zamyślonym wyrazem twarzy, ubrany w koszulę i marynarkę, patrzący w prawą stronę, co podkreśla jego postać w początkowych odcinkach serialu Ranczo, o czym przeczytasz na naszym portalu.
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RANCZO
PAWEŁ KRÓLIKOWSKI