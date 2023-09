Taki cios dla Katarzyny Cichopek! Gwiazda TVP traci kolejną fuchę

Nieprawdopodobne, co Małgorzata Rozenek powiedziała do Radosława Majdana na pierwszym spotkaniu. Mocny początek

Kasia Cichopek to uwielbiana przez widzów aktorka, prezenterka oraz prowadząca. Ogólnopolską popularność zawdzięcza roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". Widzowie na co dzień mogą oglądać ją jako prowadzącą program "Pytanie na śniadanie". Niedawno okazało się, że prezes Telewizji Polskiej zdecydował o zdjęciu z anteny tanecznego show "You Can Dance — Nowa Generacja", w którym aktorka była jedną z jurorów. Teraz spotkała ją kolejna, wielka przykrość. Gwiazda "M jak miłość" traci kolejną fuchę. Nie wiadomo, czy program powróci na antenę!

Katarzyna Cichopek traci kolejną fuchę! Co dalej z jej karierą?

Katarzyna Cichopek oprócz tego, że jest uzdolnioną aktorką, to równie dobrze radzi sobie jako prowadząca. Widzowie mogą oglądać ją w programie "Pytanie na śniadanie". Gwiazda TVP miała także swój program "Operacja Aranżacja", w którym zajmowała się aranżacją wnętrz i metamorfozami czterech kątów za niewielkie pieniądze. Program był nadawany na kanale TVP Kobieta. Jak się okazuje, program spada z anteny.

- Jak podaje portal „Press.pl”, Katarzyna Cichopek nie pojawi się w kolejnym sezonie programu „Operacja aranżacja”. Format był emitowany na kanale TVP Kobieta. Nie zaplanowano nowych odcinków na jesień. Na razie nie ma informacji na temat przyszłości tego programu.

Zobacz poniższą galerię: Cichopek wyprzedaje ciuchy. Chcesz ponosić po niej kieckę, przygotuj się na spory wydatek