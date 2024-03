Tak zmieniała się Sara James. Od The Voice Kids w Polsce do wielkiej kariery w Ameryce. Niesamowite!

Takich wzruszeń w "The Voice Kids" jeszcze nie było. 13-letni Fabian mógł liczyć na wsparcie wyjątkowej osoby

Fabian Szulborski, podobnie jak niemal 100 innych muzykalnych dzieci z całej Polski, zakwalifikował się do Przesłuchań w Ciemno 7. edycji "The Voice Kids". Nastolatek, dla którego muzyka jest wszystkim, śpiewa od najmłodszych lat. Pasję zaszczepiły w nim jego równie muzykalne siostry, z którymi często dawał koncerty rodzinie. Idąc w ślady starszej z sióstr, Fabian zaczął także naukę gry na gitarze, która jest obecnie nieodzownym elementem jego występów. Skromne początki ukształtowały w Fabianie nie tylko umiejętności muzyczne, ale także potrzebę dzielenia się muzyką z innymi. Jedną z osób, która regularnie może liczyć na prywatne koncerty Fabiana Szulborskiego jest jego nastoletni przyjaciel Kuba. - Kuba jest chory na Zespół Guillaina-Barrego przez co nie może się ruszać. Nie może mówić. Mam nadzieję, że mu się bardzo podoba to, co robię - powiedział Fabian Szulborski.

Uczestnik dzisiejszego odcinka „The Voice Kids” niemal każdego tygodnia odwiedza swojego kolegę grając i śpiewając mu przez długie godziny.

Mama Kuby, widząc oddanie i miłość płynącą z tej niezwykłej więzi, podkreśla wyjątkową relację między chłopcami. - Przepiękne, że na poziomie muzyki można tak fajnie nawiązać więź między nastolatkami. Rówieśnik po prostu przyjeżdża i jemu gra, i to jest po prostu cała magia - powiedziała.

Fabiana podczas dzisiejszych Przesłuchań w Ciemno wspierać będzie nie tylko jego rodzina, ale również przyjaciel Kuba.

"The Voice Kids" dziś w TVP 2 od 20.00.

The Voice Kids: Historia niezwykłej przyjaźni, która porusza do łez!