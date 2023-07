Takiej Grażyny Torbickej z bliska nigdy nie widzieliśmy. Zmarszczki, zęby, nic się nie ukryje [Zdjęcia]

Co się stało?

Grażyna Torbicka jest kochana przez kilka pokoleń Polaków, podobnie jak jej słynna mama - Krystyna Loska. Obie panie stronią od skandali. Torbicka od 42 lat ma tego samego męża - kardiologa Adama Torbickiego, a jej matka wiele lat była żoną znanego działacza piłkarskiego - Henryka Loski, który zmarł w 2016 roku. Grażyna Torbicka przez fanów kojarzona jest głównie z TVP, gdzie pracowała od 1985 do 2016 roku. Od czasu rozstania z Telewizją Polską o słynnej prezenterce jest nieco ciszej, ale na brak zajęć narzekać nie może. Ikona telewizji regularnie wrzuca na Instagrama swoje zdjęcia. Ostatnia fotografia jest inna niż wszystkie. Grażyna Torbicka pokazała się w zdecydowanie mniej formalnym stylu i zaprezentowała z bliska swoją twarz. W nietypowej odsłonie była gwiazda TVP wygląda znakomicie. Zmarszczki, które pokrywają jej twarz, tylko dodają uroku. Wiele kobiet znacznie młodszych od Grażyny Torbickiej zapłaciłoby fortunę, żeby tak wyglądać. Naprawdę trudno uwierzyć w to, że prezenterka ma już 64 lata. A może to w akcie urodzenia jest błąd? Zobacz w naszej galerii, jak z bliska wygląda twarz Grażyny Torbickiej.

