"Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów Polsatu. Chwilowa przerwa między edycjami sprawiła, że fani jeszcze chętniej kibicują swoim ulubieńcom. W połowie listopada zakończyła się jubileuszowa, piętnasta edycja programu. Producenci show niemal od razu rzucili się w wir pracy nad kolejnymi odcinkami.

Od kilku tygodni powoli odkrywali karty i przedstawiali kolejnych uczestników. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy wszystkich uczestników szesnastej edycji oraz ich tanecznych partnerów. Produkcja zdecydowała się na nieoczywiste zestawienia. Chyba największe emocje wzbudza duet Grażyna Szapołowska i Jan Kliment, który ściągnięty został do tanecznego show specjalnie dla ikony polskiego kina. Z kolei jego żona - Lenka Klimentowa - zatańczy z Maciejem Kurzajewskiem.

Oto wszystkie pary wiosennej edycji programu "Taniec z Gwiazdami":

Blanka Stajkow i Mieszko Masłowski

Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa

Ada Borek i Albert Kosiński

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke

Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski

Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska

Magda Mołek i Michał Bartkiewicz

Ola Filipek i Wojciech Kucina

Cezary Trybański i Izabela Skierska

Michał Barczak i Magda Tarnowska

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment

Tomasz Wolny i Daria Syta

"Taniec z Gwiazdami": Kiedy zostanie wyemitowany pierwszy odcinek?

Uczestnicy zaczęli już intensywne przygotowania do programu, a utalentowani trenerzy wyciskają z nich ostatnie poty. Efekty intensywnych treningów będziemy mogli zobaczyć już za kilka tygodni. Szesnasta edycja "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" wystartuje w niedzielę, 2 marca. W sumie zaplanowano dziesięć odcinków.

Taneczne umiejętności gwiazd oceniać będzie jury w składzie: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. W role prowadzących ponownie wcielą się Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

