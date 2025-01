W nowej edycji "Tańca z Gwiazdami" pojawi się m.in Grażyna Szapołowska (72 l.). Seksbomba polskiego kina zażyczyła sobie, by na parkiecie towarzyszył jej Jan Kliment (51 l.). To nie dziwi w ogóle dawnego weterana show - Stefano Terrazzino.

On sam byłby w stanie powrócić do programu, ale tylko na specjalne zaproszenie swojej ulubienicy. W rozmowie z "Super Expressem" zdradził, o kogo chodzi.

Różnie w tym programie bywa. Czasem gwiazda chce kogoś i ten ktoś wraca. Na pewno sam dla Magdy Mołek chętnie bym do tego programu wrócił, jeżeli jeszcze gdzieś tam forma mi została… Zdecydowanie dla Magdy tak. No ale niestety propozycji nie było - powiedział nam Stefano.

Brak zaproszenia od dziennikarki go jednak nie załamuje, mimo że rozbudził w nim marzenia i przywołał wspaniałe wspomnienia.

Nie narzekam na brak zajęć. Jestem jurorem w "Twoja twarz brzmi znajomo", kończę w tym roku budowę domu na Sycylii, gdzie mam swoją małą Sycylię, robię turnieje dla amatorów, gdzie amator tańczy z profesjonalistą, by poczuć się jak gwiazda w "Tańcu z Gwiazdami". A program "Taniec z Gwiazdami" kosztuje dużo zaangażowania. Kocham ten program, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie mam w sumie czasu - podsumował w rozmowie z "Super Expressem".