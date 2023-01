Tata Dody w szpitalu! Przeszedł operację. Wokalistka zamieściła pełen emocji wpis

Te zdjęcia wzruszają do łez

Dorota Rabczewska, czyli Doda, to wokalistka, która może pochwalić się ogromnymi sukcesami. W ostatnim czasie do długiej listy dokonań może dopisać status platynowej płyty dla "Aquarii".

Choć ciężko pracuje na swój sukces, Doda znajduje również czas dla najbliższych, a jej rodzice, Paweł oraz Wanda Rabczewscy, są także jej najlepszymi przyjaciółmi, co niejednokrotnie podkreślała w wywiadach. Teraz do mediów dotarły niepokojące obserwacje. Doda powiadomiła fanów, że jej tata trafił do szpitala i jest już po operacji.

Tata Dody w szpitalu, przeszedł operację. Artystka dziękuje personelowi

Na Instastories Dody pojawiły się publiczne podziękowania dla lekarza, który operował jej tatę, Pawła Rabczewskiego. Artystka podziękowała również pielęgniarkom, które otoczyły mężczyznę opieką.

"Podziękowania dla dr Przemysława Zębalskiego ze Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie za sprawnie przeprowadzoną operację u mojego Taty oraz pielęgniarkom z Oddziału Chirurgii Ogólnej za opiekę. Dziękuję Wam" - napisała Doda na Instagramie.

Wokalistka zawsze może liczyć na wsparcie ze strony ukochanych rodziców, zresztą z wzajemnością. Wanda i Paweł Rabczewscy są także dumni z jej osiągnięć zawodowych. W ostatnim odcinku programu "12 kroków do miłości" Doda opowiedziała o pięknej miłości, która łączy jej rodziców, oraz relacjach państwa Rabczewskich z córką. - Jestem im wdzięczna za wspaniałe dzieciństwo - wspominała wówczas.

Trzymamy kciuki za szybki powrót Pawła Rabczewskiego do zdrowia!

