Tatiana Okupnik w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że potrafi rozpoznać moment, w którym życie daje jej szansę. To nie zawsze coś oczywistego.

Dobrze, jak czujemy, że na chwilę to okno się otwiera, że właśnie przez to okno może wyskoczyć, jeśli okno jest na parterze (...).

Jak przyznaje, wsłuchuje się w siebie i korzysta z wewnętrznego radaru, by podejmować właściwe decyzje.

Czy chodzi o kobiecą intuicję? Tatiana Okupnik nie jest pewna, ale jedno wie na pewno – ufa swojemu wyczuciu.

To nie są podpowiedzi, źle to brzmi, tylko właśnie taki radar - wewnętrzny czuj, że właśnie to jest szansa na coś fajnego, na coś nowego.