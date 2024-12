Tatiana Okupnik o wyśnionych duetach. Już w styczniu spełni się jedno z tych marzeń

Tatiana, znana z niesamowitego głosu, oryginalnej barwy i umiejętności poruszania się w różnych gatunkach muzycznych, przyznała, że jej marzeniem jest współpraca zarówno z artystami polskimi, jak i zagranicznymi. Wśród wymarzonych nazwisk wymieniła takie ikony jak Chaka Khan, której twórczość od lat inspirują Okupnik. Zapytana o wyśniony duet odpowiedziała bez wahania:

Jest, no Chaka Khan. To jest moje marzenie od, nie mogę powiedzieć od dziecka, ale od wielu, wielu lat. Jest masa zresztą takich cudownych dziewczyn, masa też wokalistów, z którymi chciałabym po prostu pośpiewać, wejść do studia, napisać utwór. Jedno marzenie moje się, taka zachcianka i właśnie marzenie muzyczne, takie z listy mojej odhaczy się w 2025 roku. To jest artysta z polskiej sceny muzycznej. Całe szczęście okazało się, że ta chęć jest obopólna, w związku z czym w styczniu zaczynamy pisać utwór i zobaczymy, co z tego wyniknie.