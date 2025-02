W niedzielę 9 lutego 2025 roku odbył się finał Super Bowl, jedno z największych sportowych wydarzeń roku. Mecz przyciągnął masę widzów na stadionie i przed telewizorami na całym świecie. Spotkanie dostarczyło wielu emocji, a zawodnicy obu drużyn pokazali swoje umiejętności. Nie zabrakło zwrotów akcji oraz niesamowitej atmosfery. Całość dopełnił widowiskowy występ muzyczny w przerwie, który jak zawsze był jedną z największych atrakcji wydarzenia.

Taylor Swift wygwizdana przez fanów na Super Bowl

Na wydarzeniu pojawiła się Taylor Swift, która wspierała swojego ukochanego. Jej wybrankiem od kilku lat jest sportowiec Travis Kelce, który jest zawodnikiem drużyny Kansas City Chiefs. Znanej wokalistce na wydarzeniu towarzyszyła koleżanka Ashley Avignone. Okazuje się, że przyjście Taylor na mecz wywołało ogromne emocje wśród kibiców. W pewnej chwili pokazano artystkę na wielkim ekranie. Niestety fani nie zareagowali zbyt pozytywnie. Część osób zaczęła głośno gwizdać Swift. W sieci pojawiło się nagranie, na którym można usłyszeć reakcję fanów na Taylor, ale również jej reakcję.

Widać wyraźnie, że gwiazda była w szoku, kiedy już opanowała emocje, tylko się uśmiechnęła. Następnie doszło do niej, że jest pokazana na wielkim ekranie i powiedziała do towarzyszących jej osób kilka słów. Dziennikarze portalu Daily Mail zapytali o to, co mówiła piosenkarka eksperta od czytania z ruchu ust.

Aww, co? Co tu się dzieje? - czytamy na stronie Dailu Mail wypowiedź NJ Hickling.

Znaną koleżankę postanowiła w "trudnych chwilach" wesprzeć Serena Williams, która w mediach społecznościowych dodała wpis.

Kocham cię, @taylorswift13, nie słuchaj tych gwizdów!!! - napisała sportsmenka.

