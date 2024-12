Tego Agnieszka Kaczorowska życzy hejterom. Padły słowa o złości i frustracji

Pierwsza reakcja Buddy po wyjściu z aresztu. Martwił się tylko o Grażynkę. Wiemy, co będzie robił

Agnieszka Kaczorowska nie spędzi Wigilii z córkami. Aktorka porozumiała się z mężem, Maciejem Pelą tak, że on w tym dniu zabierze dziewczynki do swojej rodziny, a ona spędzi nimi dwa dni Bożego Narodzenia. W poście, w którym szczęśliwa gwiazda "Klanu" składa życzenia swoim obserwatorom, pozuje z jedną z córek. Zaskakujący może być fakt, że Kaczorowska złożyła życzenia swoim hejterom! Co napisała?

Czego życzy Kaczorowska swoim przeciwnikom?

Agnieszka Kaczorowska ostatnio jest na topie. Bardzo głośne było i jest jej rozstanie z Maciejem Pelą. Małżeństwo wyglądało na idealne, ale niedawno okazało się, że ta bajka ma fatalne zakończenie. Oboje teraz zajęli się sobą i snów pokazują, że uśmiechy nie schodzą im z twarzy. Jednak rozstanie gwiazd wzbudziło w ich fanach ogromne emocje. Stworzyły się dwa, walczące ze sobą obozy: jedni są za porzuconym Pelą, inni kibicują Kaczorowskiej. Przy okazji dyskusji na ten temat padają czasem ostre słowa. Kaczorowska uznała je za hejt i swoimi życzeniami ma zamiar dotrzeć do serc i umysłów nienawistników.

Wysyłam dziś światełko nie tylko do tych którzy mi kibicują, ale również do wszystkich moich hejterów. Dziękuję Wam. Budujecie moją siłę, niezmiennie od lat. Niech każdą złość, smutek, żal czy frustrację, rozpuści miłość. Abyście już nie musieli wylewać tego na innych, abyście zaznali wszechogarniającego szczęścia i radości. Z całego serca Wam tego życzę.

Podziękowania Kaczorowskiej

Świąteczny post Kaczorowskiej przyniósł oczekiwany efekt. W komentarzach fanów czytamy same zachwyty, podziękowania i ciepłe słowa. Gwiazda "Klanu" oczywiście nie zapomniała o życzeniach dla swoich zwolenników.

I dziękuję wszystkim tym, którzy dzielą się tu ze mną promyczkami swojego światła. Biorę to co dobre i będę odpoczywać. 🥰 Wy też odpocznijcie !

Co na to Maciej Pela?

Co tymczasem porabia Maciej Pela? Mąż Kaczorowskiej wigilijny czas spędza w kuchni, szykując świąteczne ciasto. Tancerz oczywiście także złożył życzenia swoim fanom. Wygląda na to, że jest ciut zmęczony...

W przeddzień wigilii zatem składam najserdeczniejsze życzenie niezajechania się w tym roku. Idźmy wszyscy spać, a Marcinka można zrobić zawsze na sylwestra.

