Pierwsza reakcja Buddy po wyjściu z aresztu. Martwił się tylko o Grażynkę. Wiemy, co będzie robił

Mamy do czynienia z bardzo młodymi, nigdy niekaranymi ludźmi, którzy zostali zatrzymani i trafili do aresztu śledczego na ponad dwa miesiące. Myślę, że prokuratura w tym czasie miała wystarczająco dużo czasu, żeby zebrać i zabezpieczyć w niezbędnym zakresie materiał dowodowy i uznać, że ten areszt nie jest bezwzględnie konieczny dla dalszego zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania względem tych podejrzanych.Chcemy jednoznacznie zaznaczyć, że podejrzani, nie mieli nic wspólnego z zamiarem uszczuplaniem należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, czy zamiarem wystawienia nierzetelnych faktur - napisał jasno prawnik Buddy i Grażynki. (...) To młode, znane osoby. Znane z ich twórczości internetowej, która przysporzyła im ogromnej popularności i rozpoznawalności. Podejrzani przez cały czas byli w pełni transparentni i szczerzy w przekazie dla swoich odbiorców.