Sensacyjne nagrania z Buddą wychodzącym z aresztu obiegły sieć. Fałszywki?

Fałszywe filmy z Buddą zalały sieć!

Budda, czyli Kamil Labuda to uwielbiany przez miliony fanów youtuber. Idol bardzo sprawnie zaczął się też poruszać w polskim biznesie, co doprowadziło go za kratki. Budda został oskarżony o poważne przestępstwa: nielegalny hazard i loterie, fałszowanie faktur VAT, co było pogwałceniem zasad dokumentacji zdarzeń gospodarczych. Budda, a wraz z nim 9 wspólników zamieszanych w organizację gier hazardowych i rzekomo źle prowadzonych loterii internetowych, w październiku został aresztowany przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Działania Prokuratury Krajowej we współpracy z innymi urzędami doprowadziły do zajęcia kilkudziesięciomilionowego majątku youtubera. Teraz on i jego ukochana są już wolni i mogą spędzić święta z bliskimi. Internet zareagował natychmiast.

Jedni się cieszą, inni złorzeczą

Na oficjalnym profilu Buddy na Instagramie fani wyrazili radość, ale i zawód. Grupa osób zebranych wokół youtubera jest mocno podzielona. Jedni zrobią dla Buddy wszystko, inni życzą sobie, aby zapłacił prawnie za wszystko, co ich zdaniem uczynił. Takie komentarze pojawiły się na profilu Kamila Labudy - zachowaliśmy oryginalną pisownię autorów.

Podobno wyszedłeś, dawaj jakieś story, że żyjesz🔥 Ehhh no i jednak wyszedł... Wesołych Świąt Kamil 😉🎄🎁 zobaczymy teraz 🤣 K@rwa xd to że wyszedł za kaucją nie znaczy, że nagle magicznie wszystkie zarzuty w jego stronę zostały zniesione. Nie zmienia to też faktu że dalej jest grubym cw3lem. Witamy cię spowrotem 🙌🔥❤️ Budda wrócił!!!

Fałszywe filmy z Buddą

Na TikToku i youtube pojawiły się także krótkie filmiki, na których Budda rzekomo wychodzi z aresztu. Niektóre tak właśnie są opisane, pod więzieniem czekają szczęśliwe tłumy. Inne wideo to krótkie mignięcie, na którym Kamil Labuda jest słabo widoczny, z boku i z daleka, ale nikt na niego nie czeka. Ale to na pewno on. Można by uznać, że ktoś wiedział i czekał z kamerką pod aresztem, w którym siedział Budda. Tyle, że dlaczego opublikował ten film już 2 miesiące temu?

Okazuje się, że opublikowane pod hasłem "Budda wychodzi z więzienia" jednak pochodzą z... filmu dokumentalnego o nim! Niektórzy fani od razu to zauważyli, inni się cieszą, że to co widzą, to prawda. Na razie prawdziwy film o wyjściu Buddy z więzienia nie został opublikowany. Po prostu niektórzy internauci doskonale się bawią robiąc innych "w konia".

