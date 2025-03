Tego się nie spodziewał. Poruszony Tomasz Jakubiak pokazał, co zrobili jego przyjaciele

Magdalena Narożna wyjawiła, jaką ma relację z córką. Łzy same napływają do oczu

Pracownicy jednej z firm, z którą Jakubiak współpracuje, zgromadzili się przed siedzibą firmy, trzymając w dłoniach banery z literami, które utworzyły pełne otuchy hasło: „Trzymaj się, Tomek”. Ten niezwykły gest miał nie tylko podnieść kucharza na duchu, ale także wesprzeć promocję specjalnej akcji rabatowej – część dochodu z jej sprzedaży zostanie przeznaczona na jego leczenie. Zdjęcie możecie zobaczyć na końcu artykułu.

Tomasz Jakubiak dziękuje za wsparcie

Poruszony Tomek Jakubiak nie krył wzruszenia i natychmiast podzielił się emocjami w mediach społecznościowych. Udostępnił zdjęcie tej wyjątkowej chwili i podziękował swoim przyjaciołom oraz współpracownikom. W swoim wpisie napisał:

Mam prawdziwych przyjaciół, którzy wspierają mnie nie tylko słowem, ale i działaniem. (...) to nie tylko marka, ale ludzie, którzy okazali mi lojalność od pierwszego dnia współpracy. Choć jestem na zdrowotnym „urlopie”, wciąż czuję ich wsparcie: ‘Tomek, jesteśmy z Tobą, bez względu na wszystko’.

Internet reaguje – wsparcie dla Jakubiaka rośnie

Akcja natychmiast odbiła się szerokim echem w sieci. Internauci nie kryli wzruszenia, komentując zdjęcie i deklarując swoje wsparcie. Wielu z nich zapowiedziało, że chętnie weźmie udział w akcji, by pomóc Jakubiakowi w powrocie do zdrowia. Tomasz Jakubiak, znany ze swojego ciepła i pasji do gotowania, otacza się ludźmi, którzy nie tylko z nim pracują, ale również wspierają go w najtrudniejszych momentach.

Jestem dumny, że jestem częścią tej paczki

- zakończył emocjonalny wpis Jakubiak. Pod postem, jak pod większością wpisów jurora "MasterChefa", popłynęły słowa wsparcia. Fani Tomka Jakubiaka docenili również gest jego kolegów:

Panie Tomku, dobro wraca. Pan się uśmiechał do Polski i ona uśmiecha się do Pana … moc dobrej energii!!!!! Tacy przyjaciele to największy skarb. Dużo zdrowia Super postawa, bardzo dobrze to świadczy o marce. Ale przede wszystkim o ludziach, którzy za nią stoją. Poruszył Pan tłumy, ta historia skończy się dobrze. Szybkiego powrotu do zdrowia

