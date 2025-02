Tomasz Jakubiak w środku nocy wrzucił nagranie. Uśmiech nie schodził mu z twarzy

Tomasz Jakubiak od dawna związany jest ze stacja TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". Od pewnego czasu telewizyjny kucharz unikał świateł reflektorów. Do tego wyraźnie schudł, co zaniepokoiło jego fanów.

We wrześniu wyznał, że walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. Od tamtej pory Tomasz Jakubiak relacjonuje swoją walkę z chorobą. Gdy tylko zdrowie mu na to pozwala, informuje o postępach leczeniu. Nie kryje przy tym złych chwil.

Tomasz Jakubiak skupia się obecnie na leczeniu. Nie mógł więc pojawić się na planie nowego sezonu "MasterChef Nastolatki", do którego zdjęcia rozpoczęły się w listopadzie. Może za to liczyć na wsparcie zarówno przyjaciół z programu, jak i całej ekipy TVN.

Wiadomo już, że w obecnej edycji do Michela Morana i Doroty Szelągowskiej nie dołączy trzeci juror - funkcja Tomka będzie miała charakter rotacyjny. Producenci oraz fani wierzą bowiem, że lubiany kucharz niebawem do nich dołączy.

Myśmy do końca nagrań czekali, że Tomek się pojawi, ale to było tuż przed jego wyjazdem do Izraela. On wtedy dostał możliwość nowego leczenia, ale byliśmy cały czas w kontakcie. To nie jest sytuacja, że choroba jest nieładna, zapominamy o tym i robimy casting - mówiła niedawno Dorota Szelągowska.