"Teleexpress" wraca na antenę! Poznaliśmy datę! Poprowadzi go Maciej Orłoś

Maciej Orłoś to legenda polskiego dziennikarstwa. Z Telewizją Polską związany od 1991 roku, kiedy to po raz pierwszy poprowadził kultowy program informacyjny "Teleexpress". Prowadził go przez 25 lat. W czerwcu 1998 prowadził również weekendowe wydania Wiadomości w parze z Barbarą Górską. Po wielu latach pracy na Woronicza, w 2016 roku, odszedł z TVP. W między czasie prężnie działa w mediach społecznościowych. Teraz po 8 latach przerwy znów zobaczymy go w "Teleexpressie". Dziennikarz pokazał zdjęcia z prób.

Maciej Orłoś poprowadzi pierwsze wydanie "Teleexpressu" po rewolucji w TVP! Znamy datę emisji

3 stycznia Orłoś opublikował wpis na platformie X (dawniej Twitter), w którym ogłosił, że "Teleexpress" wraca na antenę TVP1 po dwutygodniowej przerwie. Jak przekazał dziennikarz, pierwsze wydanie odbędzie się już w czwartek 4 stycznia. Dziennikarz pochwalił się w sieci zdjęciem z nowego studia.

- To nie jest fotomontaż. Dziś próby, jutro o 17:00 pierwszy po przerwie "Teleexpress". Do zobaczenia - napisał Orłoś na platformie "X".

Zobacz poniższa galerię: Tak zmieniał się Maciej Orłoś