Ten film polskiego reżysera zrobił furorę za granicą. Teraz obejrzycie go w domu

"Dobry chłopiec" – o czym opowiada nowy film Jana Komasy?

Anglojęzyczny debiut Jana Komasy skupia się na postaci dziewiętnastoletniego Tommy'ego. Młody mężczyzna prowadzi beztroskie, pełne używek i agresji życie, zupełnie nie przejmując się konsekwencjami. Wszystko zmienia się, gdy pewnego dnia zostaje porwany. Budzi się w piwnicy odizolowanego brytyjskiego domu, uświadamiając sobie, że stał się ofiarą upiornego planu. Porywacz i jego żona postanowili poddać Tommy'ego swoistemu programowi resocjalizacyjnemu. Wymuszają na nim naukę dobrych manier i czytanie książek, chcąc stworzyć z niego wzorowego obywatela. Ta makabryczna, pełna psychologicznych gierek sytuacja obnaża cienką linię między wychowaniem a bezwzględną tresurą, bezwzględnie kpiąc ze skrajnych metod edukacyjnych.

Kogo zobaczymy na ekranie? Obsada i twórcy "Dobrego chłopca"

Główną rolę zagrał Anson Boon, aktor kojarzony z takich produkcji jak "Pistol", "1917" czy serial "Strefa gangsterów". W bezlitosnych porywaczy wcielili się Stephen Graham ("Dojrzewanie") i Andrea Riseborough ("Birdman"). Co ciekawe, w obsadzie znalazła się również Polka – Monika Frajczyk. Za gęstą, niepokojącą atmosferę obrazu odpowiada świetny operator Michał Dymek, a za ścieżkę dźwiękową – nominowany do Złotego Globu Abel Korzeniowski. Scenariusz napisał Bartek Bartosik, który dla kariery filmowej porzucił pracę w korporacji.

Wydaje mi się, że ona [historia Tommy'ego - przyp. red.] wynikała w pewien sposób z początków jakiegoś drobnego wypalenia za zawodowego czy frustracji, bo pracowałem w korporacji jako analityk w reklamie internetowej. No i wszedłem w posiadanie książki "Kurs pisania scenariuszy". Książkę połknąłem w zasadzie w dwa dni i stwierdziłem: "Okej, to mi daje jakieś ramy, daje mi jakiś język, żeby wyrazić coś, co we mnie siedzi". Także był to aspekt lekko autoterapeutyczny, gdzie jakąś taką szarość życia codziennego przelałem w coś bardziej absurdalnego. I kula śnieżna, która się zaczęła toczyć wokół tego projektu, trochę mnie przytłoczyła i przestraszyła, ale jesteśmy tutaj - opowiedział scenarzysta w rozmowie z Natalią Nowecką z Eski.

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Zamiast klimatu z filmu "Furioza", otrzymaliśmy "Dobrego chłopca"

Bartek Bartosik wyznał w rozmowie z Eską, że pierwotna wersja historii opowiedzianej w "Dobrym chłopcu" była znacznie brutalniejsza i głośniejsza. Jan Komasa dodał, że początkowo film miał mieć bardzo polski charakter i klimatem zbliżać się do "Furiozy".

- Nie, ten film na początku był filmem dziejącym się w Polsce, w Warszawie. Głównym bohaterem był chuligan [...], kibic Legii Warszawa. Było w nim o wiele więcej piłki nożnej, były akcje stadionowe, ustawki i tak dalej. Powiedziałbym, że bliżej temu było do "Furiozy". Co nie znaczy, że było gorsze czy lepsze, było po prostu bardziej takie właśnie może kibicowskie - skwitował reżyser.

Gdzie obejrzeć online film "Dobry chłopiec"?

"Dobry chłopiec" miał swoją premierę w streamingu 19 września. Produkcję można obecnie znaleźć w ofercie platformy CANAL+.

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