Ten widok to rzadkość! Maciej Zakościelny i jego "agenci" na feriach! Tak spędza czas z synami

Maciej Zakościelny w ubiegłym roku rozstał się z Pauliną Wyką, modelką i mamą swoich dzieci, ale – jak podkreślają osoby z jego otoczenia – wciąż pozostaje zaangażowanym tatą. Wspólne ferie z chłopcami są tego najlepszym dowodem. Aktor opublikował na Instagramie zdjęcie z synami, na którym cała trójka cieszy się zimową aurą.

Zaczynamy ferie z tymi agentami. Mam nadzieję, że ten uśmiech będzie również na mojej twarzy po powrocie

– napisał z humorem.

Zimowe szaleństwo Macieja Zakościelnego

Na zdjęciach widać, że Zakościelny i jego synowie świetnie się bawią – ciepłe kurtki i szerokie uśmiechy mówią same za siebie. Choć aktor nie zdradził, dokąd dokładnie się wybrali, fani spekulują, że mogą to być polskie góry, które Zakościelny uwielbia. To jedna z nielicznych okazji, by zobaczyć aktora w roli taty. Na co dzień bardzo dba o prywatność swoich dzieci i unika publikowania ich wizerunku w mediach społecznościowych. Tym razem jednak postanowił uchylić rąbka tajemnicy i podzielić się z fanami radosnym momentem. Pokazał też jedyną w swoim rodzaju ich wersję play station.

Zakościelny i ojcostwo – najważniejsza rola w jego życiu

Maciej Zakościelny jest znany z takich produkcji jak "Czas honoru", "Listy do M." czy "Diagnoza", ale to rola taty jest dla niego najważniejsza. W wywiadach wielokrotnie podkreślał, że rodzina jest dla niego priorytetem, a czas spędzony z synami jest bezcenny. Choć Maciej Zakościelny rzadko pokazuje rodzinne chwile, to jedno jest pewne – dla swoich synów zawsze znajdzie czas, a ich wspólne momenty są pełne miłości i radości.

