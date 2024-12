Hit! Maciej Zakościelny i Sara Janicka znowu razem! Ale wywijają! "Nie mogliśmy się powstrzymać"

Mam dla was dzisiaj niespodziankę, wow! Co nie oznacza, że będziemy tańczyć dzisiaj... Dzisiaj jesteśmy tu po to, żeby podziękować. Bo minął już miesiąc od zakończenia programu, każdy już trochę odpoczął, trochę się zrelaksowaliśmy i nabraliśmy dystansu do tego wszystkiego... Ale nie nabraliśmy na pewno dystansu do Was! Do tego, żeby wam podziękować za to, że byliście z nami na tej drodze...

Sara Janicka też dodała kilka słów od serca: Ja mam takie poczucie, że to razem tworzyliśmy, bo dzięki wam dostawaliśmy taki piękny feedback, że nawet przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, żeby nie działać w tym kierunku.

Zakościelny zakończył: Raz jeszcze dziękujemy za wasze wsparcie, życzymy wam jakościowego i świadomego w przeżywaniu czasu w te Święta. Dbajcie o siebie i o waszych bliskich! P.S. Nie mogliśmy się powstrzymać.