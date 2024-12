Sensacyjne wieści z Tańca z Gwiazdami! Zatańczy wielki gwiazdor! Latami odmawiał

Co za wieść! Do wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami" najpewniej udało się namówić wielkiego gwiazdora! Znają go absolutnie wszyscy i jest bardzo lubiany, może nawet bardziej, niż przystojniak Zakościelny. Niektórzy już uważają, że on wygra i nie będzie się oglądał za siebie. Ten aktor latami odmawiał produkcji "Tańca z gwiazdami" udziału w show, aż wreszcie prawie powiedział "tak". Ile dostanie za występy na parkiecie? Sprawdź szczegóły.