Marcin Hakiel wraca do telewizji. Niewiarygodne, w jakim programie wystąpi

Marcin Hakiel to jeden z bardziej znanych tancerzy w Polsce. Gwiazdor nie raz pojawiał się na antenach różnych telewizji. Niedawno na jaw wyszło, że zobaczymy go w nowym telewizyjnym show. Gwiazdor poprowadzi "Back to school".