Teresa Lipowska emerytura

Teresa Lipowska jak przystało na prawdziwą damę o pieniądzach rozmawiać nie lubi. Kiedyś jednak odniosła się do wysokości swojej emerytury. Kwota zdecydowanie nie jest okazała. - Gdybym miała tylko emeryturę, to miałabym biedę. Natomiast jestem aktorką ciągle pracującą. (...) Ja mam małe potrzeby w tej chwili. I tak jak powiedziałam, gdybym miała tylko 2200 zł, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Jestem optymistką, byle bym była zdrowa. To jest dla mnie najważniejsze - wyznała Teresa Lipowska w rozmowie z Wideoportalem. W przypadku tak wielkiej gwiazdy serialu "M jak miłość" można jednak podejrzewać, że emerytura jest niej tylko dodatkiem do wypłaty z tytułu grania roli Basi Mostowiak. Dziennikarz portalu Światgwiazd.pl próbował podpytać o finanse Teresy Lipowskiej. To był błąd. Gwiazda "M jak miłość" był bliska naprawdę dzikiej furii!

Teresa Lipowska zarobki w "M jak miłość"

Gdy reporter próbował ustalić wysokość emerytury Teresy Lipowskiej, ta zareagowała zdecydowanie. - Nie będę mówić ile - zaznaczyła podenerwowana. Niespodziewanie za to gwiazda "M jak miłość" bardziej otwarcie mówiła o swoich zarobkach za pracę w radiu. Delikatnie mówiąc, nie są to kokosy. - Przepraszam, ale jak ja Panu powiem, że ja biorę 200 złotych za audycję to nie jest tak dużo. A tych audycji w tej chwili nie mam już dużo, bo raczej wszystko jest przewidziane dla młodszych - stwierdziła Teresa Lipowska. A ile aktorka zarabia za granie Basi w "M jak miłość"? Kilka lat temu pisaliśmy - powołując się na doniesienia medialne - że gwiazda może liczyć na 3 tys. złotych za jeden dzień zdjęciowy. Na pewno dzięki "M jak miłość" Teresa Lipowska ma stabilną sytuację finansową. - To nie znaczy, że opływam w bogactwo. W norkach nie chodzę, w szampanie się nie kapię. Ale nie mam żadnych potrzeb ani żadnych pretensji - mówiła aktorka w rozmowie z "Twoim Imperium".

