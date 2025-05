Nieprawdopodobne, co Justyna Steczkowska wypaliła po Eurowizji! Himalaje zadufania w sobie?!

Tak syn Kurzajewskiego mówi do ojca. Nie zgadniecie!

Pomimo kapryśnej pogody, tegoroczna edycja See Bloggers ściągnęła do Łodzi masę uczestników. Przez trzy dni EC1 tętniło życiem – nie brakowało paneli, wykładów, warsztatów, a nawet bezpośrednich spotkań z gwiazdami internetu. To wyjątkowe wydarzenie już na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez branżowych w Polsce.

Zobacz też: Tłum gwiazd na imprezie #lubiesiebie. Klasyczna Trzepiecińska, czerwona Kumorek i Bojarska-Ferenc z torebką za krocie

Tłum gwiazd na See Bloggers - Doda, Julia Kamińska i Blanka

Festiwal See Bloggers to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy i wymiany doświadczeń, ale także miejsce spotkań twórców, marek i ich odbiorców. Uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w prelekcjach dotyczących budowania marki osobistej, strategii działania w mediach społecznościowych czy etycznego tworzenia treści online. Wielką popularnością cieszyły się też strefy meet & greet, gdzie można było zrobić sobie zdjęcie z ulubionym influencerem lub zdobyć autograf.

Pierwszy dzień wydarzenia upłynął pod znakiem znanych nazwisk. Na scenie pojawiły się takie osobistości jak Doda, Wersow, Blanka, Julia Żugaj czy Natasza Urbańska. Ich wystąpienia przyciągnęły prawdziwe tłumy – długie kolejki fanów nie pozostawiały wątpliwości, że wydarzenie ma ogromną moc przyciągania. Drugi dzień należał m.in. do Katarzyny Glinki, Miss Świata Karoliny Bielawskiej i Mateusza Glena. Ich prelekcje skupiały się na odpowiedzialnym podejściu do obecności w sieci i budowaniu pozytywnego przekazu.

Zobacz też: Roznerski szczerzy ząbki, Kubicka w sztruksie i Cielecka w czerni. Tłum gwiazd na premierze filmu "Przepiękne!"

Finałem wydarzenia była wieczorna gala #Hashtagi Roku, podczas której ogłoszono zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Emocji nie brakowało, a nagrody trafiły do największych osobowości polskiego internetu. Tegoroczni laureaci to m.in.:

Hashtag Dekady: Doda – artystka, która od lat nie schodzi z medialnego szczytu.

– artystka, która od lat nie schodzi z medialnego szczytu. Influencer Roku: Wersow – jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek młodego pokolenia.

– jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek młodego pokolenia. Bloger Roku: Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, znana z analitycznego podejścia do popkultury.

YouTuber Roku: Genzie – grupa twórców, którzy podbili serca nastoletnich widzów.

Instagramer Roku: Lila Janowska – specjalistka od estetycznych i inspirujących treści wizualnych.

TikToker Roku: Mateusz Waszak – twórca krótkich, viralowych filmików.

Osoba Publiczna Aktywna w Sieci: Blanka – gwiazda muzyki i reprezentantka Polski na Eurowizji.

– gwiazda muzyki i reprezentantka Polski na Eurowizji. Społecznie Zaangażowany Twórca: Julia Kamińska – aktorka i aktywistka, znana z działań na rzecz ważnych spraw społecznych.

– aktorka i aktywistka, znana z działań na rzecz ważnych spraw społecznych. Odkrycie Roku: Karol "Kolorek" Stefanowicz – młody talent, który wniósł świeżość do świata influencerów.

Power Influencer: Piotr "Edzio Rap" Bylina – za autentyczność, zaangażowanie i pozytywne przesłanie do swoich fanów.

Wśród nagród specjalnych znalazły się także wyróżnienia dla Julii Tychoniewicz (nagroda od marki Apart) i Augustina Egurolli (nagroda od Miasta Łódź).

Zobacz też: Elegancki Englert ze Ścibakówną, a Moro w wielkiej marynarce. Tłum gwiazd na premierze!

Zobacz naszą galerię: Tłum gwiazd na wydarzeniu dla influencerów. Doda, Blanka i Julia Kamińska to dopiero początek

Sonda Interesujesz się modą? tak nie