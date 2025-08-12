To dlatego zabrakło Karolaka na premierze Rodzinki.pl. Wszystko wyśpiewał

Premiera nowych odcinków kultowego serialu Rodzinka.pl przyciągnęła tłumy fanów i dziennikarzy. Na uroczystym wydarzeniu pojawili się niemal wszyscy aktorzy związani z produkcją, ale uwagę mediów zwrócił brak jednego z kluczowych bohaterów. Chodzi o głowę rodziny, Ludwika Boskiego, czyli Tomasza Karolaka. Widzowie od razu zaczęli spekulować, czy nieobecność aktora ma związek z jego planami zawodowymi, a może z problemami prywatnymi. Sam Karolak szybko postanowił uciąć wszelkie domysły i… wyśpiewał prawdę.

Rodzinka.pl wraca z przytupem

Serial Rodzinka.pl wraca na antenę po kilku latach przerwy. Serial Rodzinka.pl powraca po dokładnie pięciu latach przerwy. Ostatni, 16. sezon były emitowane w latach 2018–2020, a seria zniknęła z anteny w 2020 roku. Teraz, z zaplanowaną premierą na jesień 2025, widzów spotyka długo oczekiwany powrót ukochanych bohaterów.

W nowej odsłonie widzowie zobaczą znane postacie w nowych sytuacjach, z nowymi wątkami i odświeżoną formułą. Czas płynie nawet dla państwa Boskich...

Gwiazdy Rodzinki.pl na czerwonym dywanie

Premiera dwóch pierwszych odcinków odbyła się 12 sierpnia 2025 roku w obecności prawie pełnej obsady i twórców. Pojawili się m.in. Małgorzata Kożuchowska, odtwórczyni roli Natalii Boskiej, oraz młodsze pokolenie aktorów serialu - m.in. Olga Kalicka i Maciej Musiał.

Podczas premierowego eventu Rodzinki.pl zabrakło jednak głowy rodziny, Ludwika Boskiego! Dlaczego? Wyjaśnił to grający go Tomasz Karolak na swoim Instastory. Gwiazdor, znany z poczucia humoru i dystansu do siebie, na Instastory opublikował krótkie nagranie, w którym wyjaśnił powód swojej absencji na tzw. "ramóweczce".

Tak się tłumaczy Karolak

Nie mogę być na ramóweczce, to znaczy na dniu prasowym tego serialu, bo tak wypadło, że urlop właśnie, o. Oczywiście jestem z Wami duchowo przy pierwszych dwóch odcinkach Rodzinki.pl. i mam nadzieję, że się nie zawiedziecie.

Choć powód może wydawać się prozaiczny, w dobie intensywnych grafików aktorskich, połączenie pracy na planie z innymi zobowiązaniami często graniczy z cudem. Karolak od lat dzieli swój czas między teatr, telewizję, kino i projekty muzyczne.

Nieobecność Karolaka raczej nie oznacza, że dystansuje się od serialu. Wręcz przeciwnie - aktor od lat podkreśla, że Rodzinka.pl to projekt, który ma dla niego ogromne znaczenie. Przez kolejne sezony wcielanie się w postać Ludwika Boskiego stało się dla niego nie tylko pracą, ale i źródłem ogromnej sympatii widzów. Publiczność pokochała go za naturalność, błyskotliwy humor i autentyczność, które wnosił do każdej sceny.

Karolak potrzebował odpoczynku?

Podczas premiery pozostali członkowie obsady ciepło wspominali Karolaka i nie kryli, że brakowało im jego charakterystycznej energii na wydarzeniu. Producenci zapewnili jednak, że w nowych odcinkach aktor pojawi się w pełnej krasie, a widzowie mogą liczyć na dawkę dobrze znanych, zabawnych dialogów oraz rodzinnych perypetii Boskich.

Sam Karolak obiecał, że pojawi się przy kolejnej okazji i wspólnie z całą ekipą będzie świętować sukces Rodzinki.pl. Do tego czasu, jak sam przyznał, "jest z widzami duchowo" i wierzy, że nowy sezon przypadnie im do gustu.

Oddech w pięknych okolicznościach przyrody na pewno Karolakowi nie zaszkodzi. Nie tylko wrócił na plan Rodzinki.pl, ale i już wiadomo, że jesienią 2025 r. zatańczy w Tańcu z Gwiazdami.

