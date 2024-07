To dlatego Zborowska nie ochrzciła dzieci. Powód zaskakuje

Zofia Zborowska to znana córka Wiktora Zborowskiego oraz Marii Winiarskiej. Już jako dziecko interesowała się aktorstwem. Dzięki pasji zdecydowała się na naukę w Akademii Teatralnej w Warszawie. Po ukończeniu studiów kobieta zaczęła grać w teatrze, filmach i serialach. Rozgłos i uznanie fanów zdobyła, biorąc udział w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie pokazała swoje zdolności artystyczne.

Zofia Zborowska nie ochrzciła córek

W ostatnich latach Zborowska skupiła się na rodzinie. Gwiazda w 2019 roku wyszła za mąż za siatkarza Andrzeja Wronę, z którym doczekała się dwóch córek. W lipcu 2021 roku na świecie powitała Nadzieję, z kolei w maju 2024 roku urodziła się Jaśmina.

Zofia Zborowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej konto obserwuje bardzo wiele osób, dlatego aktorka co jakiś czas organizuj sesje Q&A, w ramach których odpowiada na pytania internautów. Niedawno padło pytanie o pierwszy sakrament jej pociech.

"Czy Twoje dzieci są ochrzczone?" - zapytała jedna z wiernych fanek Zofii Zborowskiej.

Na odpowiedź nie trzeba było zbyt długo czekać. Gwiazda opowiedziała jednym słowem.

"Nie" - odpowiedziała aktorka.

Następnie odpowiedziała, jaki był powód tej decyzji. Okazuje się, że wszystko przez wzgląd na jej własne doświadczenia.

"Moją przygodę z chrześcijaństwem skończyłam na komunii. Pewnie dlatego, że nie była to moja decyzja. Jestem za tym, aby ludzie świadomie podchodzili do tego, w co chcą wierzyć i czy w ogóle. Ja wierzę w dobro i miłość. Reszta mnie nie obchodzi. Ty? Możesz wierzyć, w co chcesz. (...) Nic mi do tego, as long as, jesteś dobrym człowiekiem" - podsumowała aktorka.

