Magda Gessler - dzieci, wnuki

Magda Gessler w lipcu obchodziła swoje 70. urodziny. Tuż po jej okrągłym jubileuszu dostała najlepszy możliwy prezent. Na świat bowiem przyszedł kolejny wnuk restauratorki - Antoś, syn Tadeusza Mullera. Magda Gessler ma także dwoje wnucząt od córki Lary Gessler, które także są rozpieszczane przez babcie. W zeszłym miesiącu dumna gwiazda TVN wrzuciła na Instagrama fotkę z najmłodszym wnuczkiem. - Burzliwe lato, genialny scenariusz na najcieplejsze momenty. Najukochańszy wnuczek Antoś w moich ramionach to najcudowniejsze uczucie, kocham - napisała Magda Gessler", a internauci zaczęli masowo wysyłać serduszka. Teraz gwiazda 'Kuchennych rewolucji zamieściła w sieci kolejne słodkie zdjęcie. Tym razem bohaterem jest syn.

Magda Gessler pokazała syna. Internauci myśleli, że to Lara Gessler

Magda Gessler pokazała zdjęcie Tadeusza Mullera sprzed lat. Fotografia opatrzona jest wzruszającym podpisem. "Z chłopczyka … mojego synka … Tadeusza .. zrodził się wspaniały tata, Mąż, syn i brat kochamy cię wszyscy bbb" - napisała restauratorka. Wielu internautów nie mogło uwierzyć, że to syn Magdy Gessler. Niektórzy myśleli nawet, że to... Lara Gessler. "Tadeusz na tym zdjęciu jest bardzo podobny do Lary", "Myślałam ze to Lara", "Na tym zdjęciu podobny jest do Lary" - pisali użytkownicy Instagrama. Z drugiej strony podobieństwo brata do siostry raczej dziwić nie powinno. Zobacz w naszej galerii zdjęcia Magdy Gessler z synem Tadeuszem Mullerem. Na dziewiątym slajdzie prezentujemy fotę Tadka z młodości.