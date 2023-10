Co dalej z filmem "Sami swoi. Początek"? Anna Dymna zdradziła nieznany szczegół

Małgorzata Tomaszewska niedawno w dramatycznym filmiku informowała, że walczy z bardzo uciążliwym choróbskiem. - Z gardła przerzuciło mi się na zatoki. Nie mogę w ogóle oddychać, więc i spać nie mogę. Nie ma jedzenia w nocy. Nie mam siły jeść - żaliła się prezenterka TVP i jedna z prowadzących program "Pytania na śniadanie". Na szczęście wygląda na to, że to już minęło i ciężarna Małgorzata Tomaszewska odzyskała formę. Prezenterka poprowadziła w sobotę, 30 września, koncert "Roztańczony PGE Narodowy". Gwiazda TVP tryskała energią, a po występie zamieściła przełomowe informacje na Instagramie. - Ponad 40 tys. ludzi i jedna niesamowita impreza! Choć nie pierwszy raz prowadziłam koncert na Stadionie Narodowym, to zawsze robi wrażenie. A na dodatek odzyskałam moc! Dziękuję, że jesteście! - napisała Małgorzata Tomaszewska.

Zdecydowanie najważniejsza była wiadomość o odzyskaniu mocy, bo fani mocno niepokoili się o prezenterkę TVP. Teraz Małgorzata Tomaszewska może skupić się na tym, co najważniejsze, czyli ciąży i maleństwie. Praca na pewno zejdzie na dalszy plan. Zresztą tuż po tym, gdy wydało się, że Małgorzata Tomaszewska jest w ciąży, TVP wydało pilny komunikat, informujący o dokonaniu roszad w ramówce. Co ciekawe, zanim prezenterka opublikowała wiadomość o radosnej nowinie, jej koledzy z programu "Pytanie na śniadanie" na wizji zdradzili, że ich koleżanka spodziewa się dziecka. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia ciężarnej Małgorzaty Tomaszewskiej.