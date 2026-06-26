To już pewne! Simona wraca do "M jak miłość"! Perepeczko podpisała umowę

Agnieszka Fitkau-Perepeczko oficjalnie wraca do "M jak miłość"! Gwiazda właśnie poinformowała na wszystkich swoich profilach w mediach społecnościowych, że podpisała umowę z produkcją telenoweli i ponownie pojawi na ekranach TVP. To długo wyczekiwana wiadomość przez jej fanów, którzy od lat apelowali o powrót Simony do serialu!

Simona z "M jak miłość" szaleje ze szczęścia

Agnieszka Fitkau-Perepeczko nie kryje emocji związanych z powrotem Simony do "M jak miłość". Jest wręcz przeszczęśliwa! Jak wynika z jej postów, moment podpisania umowy był dla niej wyjątkowy i symboliczny. Podkreśliła, że "Simona wraca do Was" i że stało się to po długim wyczekiwaniu.

Fitkau-Perepeczko zwróciła się także do widzów, prosząc o wsparcie i trzymanie kciuków przed jej powrotem na plan. Jednocześnie nie ukrywa, że reakcje na jej decyzję są bardzo różne – część odbiorców cieszy się z powrotu, inni podchodzą do niego mniej entuzjastycznie. Aktorka zaznacza jednak, że nie da się wszystkim dogodzić i takie są realia show-biznesu.

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Perepeczko dziękuje fanom

W swoim komunikacie odniosła się również do ogromnego zaangażowania fanów, którzy od dłuższego czasu walczyli o jej powrót. Jak podkreśliła, jej sympatycy są obecni w różnych miejscach i aktywnie wspierają ją zarówno w mediach społecznościowych, jak i na co dzień.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko nie kryje wzruszenia i wdzięczności za tę lojalność. Dziękuje fanom za wsparcie i podkreśla, że dzięki nim Simona znów pojawi się w serialu. Powrót do "M jak miłość" traktuje jako ważny moment i domknięcie pewnego etapu, który – jak sugeruje – wcale nie był jeszcze zamknięty na dobre.

"Wszystkim sie nie dogodzi"

Uroczysta chwila...podpisuje umowę. Simona wraca do Was. Stało się... Trzymajcie kciuki...Jedni będą się cieszyć... drudzy zzielenieja ze zlosci... ale to trudno... takie jest zycie...wszystkim sie nie dogodzi ... ale Wy moi kochani ... tutaj i na Tiktoku ...o Instagramie nie wspominając. walczyliscie o to... Wiem, że mam dużo obroncow... moich kochanych fanow... są wszędzie w pociagu w windzie...w Galerii Mokotow na ulicy... pozdrawiam Ich calym sercem... Dziękuję Wam...Simona... znowu będzie z Wami w kraju Praojcow Czy może byc piękniej?

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Agnieszka Perepeczko radzi facetom. Ostrygi w usta, a nie sztangą do lustra!