To już pewne – "The Traitors. Zdrajcy" powracają z nową, trzecią edycją. Po sukcesie poprzednich sezonów, które były nagrywane w Belgii i przyciągnęły setki tysięcy widzów, TVN zdecydował się na zmianę scenerii.

Przeczytaj także: "The Traitors. Zdrajcy" to najbardziej tajemniczy show. Wędzikowska zdradza pierwsze szczegóły. "Kiedy zobaczyłam teaser, zamarłam!"

Nowy zamek w "The Traitors. Zdrajcy"

Tym razem uczestnicy "The Traitors. Zdrajcy" przeniosą się do Chateau de Bournel – imponującej francuskiej rezydencji położonej w otoczeniu gęstych lasów i wzgórz. To właśnie tam będą tworzyć strategie, zawierać sojusze i podejmować decyzje, które mogą zadecydować o ich przetrwaniu i szansie na wygraną.

Produkcja zapowiada, że nowe miejsce doda rozgrywce jeszcze więcej napięcia, tajemniczości i nieprzewidywalności.

Zainteresowanie nowym sezonem przerosło oczekiwania twórców. Jak podaje TVN, na casting ponownie zgłosiły się tysiące chętnych gotowych zmierzyć się z bezlitosną grą, w której każdy może okazać się zdrajcą.

Tu mamy wszystko – jest rywalizacja, bardzo silne emocje, bajkowa sceneria pięknego zamku, zagadka do rozwiązania, ale przede wszystkim: prawdziwi uczestnicy, którzy reprezentują różne zawody i grupy społeczne. To wciągający serial, w którym bohaterowie codzienności odgrywają swoje skrupulatnie przemyślane role, prowadzą strategie i własne śledztwa. Ten program jest wielowymiarowy i właśnie przez to tak fascynujący

- mówiła Malwina Wędzikowska w rozmowie z "Super Expressem".

Nie przegap: Wędzikowska zrzuciła ręcznik i fani zobaczyli WSZYSTKO! A to nie pierwszy raz, kiedy coś się "wymsknęło"

Kiedy premiera 3. edycji "The Traitors. Zdrajcy"?

Zdjęcia do programu już trwają, a premiera nowych odcinków zaplanowana jest na wiosnę 2026 roku. Widzowie mogą spodziewać się spektakularnych ujęć, emocjonujących zwrotów akcji i jeszcze bardziej nieprzewidywalnej rywalizacji.

W galerii poniżej znajdziesz pierwsze zdjęcia nowego zamku i jego wnętrz, w których rozegra się kolejna odsłona tej pełnej intryg gry.

Malwina Wędzikowska o kolejnym sezonie "The Traitors. Zdrajcy". Poszukiwania uczestników już trwają! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.